Becas Manuel Belgrano: cómo saber si me aprobaron el pago

Este viernes 19 de mayo el Ministerio de Educación dará a conocer los primeros resultados de las Becas Manuel Belgrano: quiénes se inscribieron por primera vez a la asistencia para estudiantes ya pueden conocer si fueron aceptados o no para cobrar el beneficio de $ 57.000.



Las Becas Manuel Belgrano otorgan una asistencia dineraria para los estudiantes de carreras estratégicas en universidades de gestión estatal con 18 años o más.

Ahora, dado que el pasado 2 de mayo cerró la fecha de adjudicación de las becas, este viernes se conocerán los resultados de quiénes fueron aceptados tras anotarse por primera vez al programa.

Cabe resaltar que las Becas Manuel Belgrano duran 12 meses y existe la posibilidad de renovarlas "hasta un máximo de tres años para las carreras de pregrado y de cinco años para las carreras de grado".

Becas Manuel Belgrano: cómo saber si me aceptaron

A partir de este viernes los ingresantes al programa de las Becas Manuel Belgrano, es decir, quienes inician sus estudios superiores al momento de postularse a la beca o quienes se anotaron por primera vez, podrán conocer si cobrarán la asistencia de $ 57.000 o no.

Este grupo tuvo tiempo para inscribirse hasta el 30 de marzo pasado y quienes se anotaron ahora podrán conocer los resultados de la beca siguiendo estos pasos:

Ingresar a la plataforma oficial del programa con usuario y contraseña;

Seleccionar "Estado de mi solicitud" en el inicio;

Allí se informará si la beca fue aprobada o rechazada.

Becas Manuel Belgrano: ¿por qué me rechazaron?

En caso de que la asistencia haya sido rechazada, se le informarán al estudiante los motivos por los cuales su postulación no se aprobó tras pasar las dos etapas, la socioeconómica y la académica. Estos pueden ser:

Ya haber finalizado una carrera de grado, profesorado o tecnicatura.

Estar suspendido/a o la declaración del cese de un beneficio del programa por alguna causal grave que fuera imputable;

El cobro de otro beneficio de carácter similar: las Becas Manuela Belgrano no son compatibles con las Becas Progresar ni las Becas de la Fundación YPF, si por otras asistencias no dispuestas por el Estado Nacional;

Haberse excedido dos años o más en el tiempo de duración de la carrera según el plan de estudios.

Si al momento de la inscripción restan cursar dos o menos materias para finalizar la carrera en curso;

Si se adeudan únicamente exámenes finales y/o la realización de tesis o prácticas profesionales.

Si no se cumple con los requisitos de la beca.

Becas Manuel Belgrano: ¿cómo reclamar si me rechazaron?



Tal como explicita el sitio web del Ministerio de Educación, de corresponder, se podrá efectuar el reclamo académico "por medio de la plataforma oficial del programa".

"Si se cumple con el requisito socioeconómico, pero por algún motivo no figura aprobado el requisito académico, se podrá iniciar el reclamo", aseveran desde la cartera a cargo de Jaime Perczyk.

Para hacer esto, es preciso ingresar al sitio web oficial de las Becas Manuel Belgrano con usuario y contraseña y, una vez allí, seleccionar la pestaña 'Estado de mi solicitud', donde se podrá ingresar el reclamo.

Este "deberá efectuarse dentro de los 20 días hábiles administrativos posteriores a la fecha de publicación del rechazo en la plataforma", es decir, que se podrá reclamar hasta el jueves 22 de junio, fecha extensa dado que se contabilizan los feriados largos del 25 y 26 de mayo y del 19 y 20 de junio.

"Cerrado este plazo se procederá a enviarles la información a cada universidad para la certificación", agrega el Ministerio de Educación.

En caso de que el reclamo se apruebe como válido, "se procederá a incorporar al alumno en el grupo de postulantes que cumplen ambos requisitos (socioeconómico y académico), y la asignación de la beca se definirá en función del cupo dispuesto para cada convocatoria".

Las autoridades también aclaran que "si la beca fue desaprobada por no cumplir con los requisitos socioeconómicos, desde el Programa se recomienda tramitar la actualización de los datos personales en ANSES para futuras convocatorias".