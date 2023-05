ChatGPT presentó su app: ¿cuándo llega a Argentina?

Se estima que más de 100 millones de personas usaron ChatGPT en enero, y el uso del chatbot es cada vez más difundido en todos los ámbitos. Ese número está próximo a quedar chico: OpenAI acaba de lanzar la aplicación de ChatGPT en Estados Unidos y promete hacer aún más democrático el acceso a la herramienta que revolucionó internet.

En los planes de OpenAI nunca figuró lanzar una aplicación cuando lanzaron ChatGPT en 2022. Sin embargo, es lógica la llegada de la app después de la enorme popularidad que adquirió el chatbot en tan solo siete meses.

Más allá de eso, el lanzamiento de la aplicación es interesante, ya que OpenAI tenía un enfoque un tanto ambivalente a la hora de posicionar ChatGPT en el mercado. Aunque el chatbot se lanzó como un experimento, rápidamente encontró una audiencia de consumidores que usa el bot para todo, desde hacer trampa en ensayos universitarios hasta aplicaciones comerciales.

Eso llevó a que, en febrero, OpenAI lanzara una suscripción premium para la aplicación, ChatGPT Plus, que ofrece acceso prioritario y respuestas generadas utilizando el último modelo de lenguaje de la empresa, GPT-4. Cuesta 20 dólares al mes. Ahora, también implementó nuevas ventajas, como acceso a la navegación web, mejoras en la capacidad de respuesta y la posibilidad de utilizar plug-ins personalizados.

Cómo será la app de ChatGPT

Según informó The Verge, la aplicación es de uso gratuito, sincroniza el historial de chat con la web y cuenta con entrada de voz, compatible con el modelo de reconocimiento de voz de código abierto de OpenAI, Whisper.

Entre las posibilidades que ofrece ChatGPT, Open AI detalló:

"Respuestas instantáneas: obtenga información precisa sin examinar anuncios o múltiples resultados.

Asesoramiento personalizado: busque orientación sobre cocina, planes de viaje o elaboración de mensajes reflexivos. Inspiración creativa: genere ideas para regalos, delinee presentaciones o escriba el poema perfecto.

Aporte profesional: aumente la productividad con comentarios sobre ideas, resúmenes de notas y asistencia técnica sobre temas.

Oportunidades de aprendizaje: explore nuevos idiomas, historia moderna y más a su propio ritmo".

La aplicación funciona tanto en iPhone como en iPad, y está en desarrollo la app para Android.

Cuándo llega la app del ChatGPT a Argentina

"Estamos comenzando nuestro lanzamiento en Estados Unidos y nos expandiremos a más países en las próximas semanas. Estamos ansiosos por ver cómo usas la aplicación. A medida que recopilamos los comentarios de los usuarios, nos comprometemos a mejorar continuamente las características y la seguridad de ChatGPT", escribió OpenAI en un comunicado.

"Con la aplicación ChatGPT para iOS, estamos dando un paso más hacia nuestra misión al transformar la investigación de vanguardia en herramientas útiles que empoderan a las personas, al mismo tiempo que las hacen más accesibles", concluyó.

¿A partir de qué edad los chicos deberían usar Chat GPT?

En este último tiempo, Inteligencia Artificial y Chat GPT, son palabras y conceptos que han comenzado a aparecer de manera más seguida en nuestra cotidianeidad: en lo que escuchamos, vemos, leemos y consumimos; incluso, en el vocabulario de muchos. Y como toda novedad, se generan expectativas, confusiones y miedos.

El ingeniero Rodolfo Giro destacó que por el momento, no se está enseñando sistémicamente sobre IA a las generaciones más chicas: "Lo primero que tenemos que entender es el potencial de esta herramienta, porque es una nueva herramienta que tiene disponible la humanidad, como en su momento fueron la radio, la televisión, internet, etc...Cuando se descubre la famosa clonación, con la oveja Dolly, surgió la pregunta: ¿vamos a clonar seres humanos o no? Y de alguna manera la comunidad científica se puso de acuerdo en prohibir la clonación humana. No estoy diciendo que, a lo mejor en algún lugar se haga pero, en ese momento, todos acordaron que no estaba bien la clonación humana".

"Con esto (IA) estamos en una situación similar. Yo pondría la restricción para que los menores de 10 años o 15 años, por poner una barrera, para que no puedan hacer uso de este tipo de herramientas como el Chat GPT. Ya con eso, se podría poner cierta regulación. O acordar que la IA no se va a usar para determinadas tareas. De todos modos, insisto, es una herramienta. No culpemos a la Inteligencia Artificial", advirtió.