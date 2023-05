En medio de su entrevista con Pablo Duggan en Duro de Domar, por la pantalla de C5N, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia a un tema delicado de su vida personal, al ser consultada sobre el impacto que tuvo en ella el intento de asesinato que sufrió el pasado septiembre.

"Si me preguntás qué me impactó más es... bueno, Máximo es grande, no depende de mí, pero mi hija Florencia sí depende de mí. Ella me ha dicho 'no pienses en mí, hacé lo que tengas que hacer'. Mi hija es una extraordinaria mujer que tiene una patología, como puede tener cualquier mujer", comenzó reconociendo.



Y continuó abriendo su corazón: "El intento de asesinato sí me ha impactado mucho, porque pensé qué sería de Florencia si yo no estoy. Ella me necesita. Y si a mí me pasara algo, sufriría mucho y podría agravarse su enfermedad", aseguró, en alusión al Linfedema que padece Florencia Kirchner.

En ese sentido, la expresidenta indicó que "humanamente" le afecta pensar en el futuro de su hija si ella no estuviese. "Hay una deshumanización y se cree que me banco todo. Me banco bastante pero, de cualquier manera, los procesos de deshumanización son fuertes e impactan", señaló en relación a quienes minimizan sus problemas personales.

Qué es el Linfedema, la patología que padece Florencia Kirchner



El linfedema es una afección en la que el líquido linfático no drena adecuadamente. El líquido se puede acumular en los tejidos y causar hinchazón en brazos y piernas.

Esto ocurre cuando parte del sistema linfático está dañado o bloqueado, como durante una cirugía para extirpar los ganglios linfáticos o durante la radioterapia.

Entre sus principales causas están:

Un tumor canceroso que, dado su crecimiento, obstruya el sistema linfático.

La extirpación de un tumor, que remueva ganglios linfáticos o algunos de los vasos que transportan el líquido linfático, ya que puede causar una acumulación del líquido en los tejidos circundantes.

El tratamiento de radiación, que puede dañar los vasos linfáticos y causar que haya demasiado líquido linfático en los tejidos.

Cómo se trata esta enfermedad

El linfedema se puede tratar con lo siguiente: