Un testigo clave en la muerte de la modelo brasileña

Se trata de un albañil que trabajaba en ese edificio. En su declaración ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, aseguró haber visto al empresario salir de su casa “en bóxer” y “en cueros” minutos después de la caída de la joven.

El testigo es un hombre de nacionalidad paraguaya -identificado con las iniciales C.A.-. Este jueves brindó su testimonio y relató lo que vio cuando llegó al domicilio para continuar con la obra que realiza en un departamento del segundo piso.

Según pudo consignar Télam, el albañil estaba acompañado de su hijo y otros tres obreros cuando escuchó un “ruido” que lo hizo asomarse por el balcón. Desde allí, logró visualizar a una vecina que se encontraba en la vereda de enfrente y que intentaba alertarlo de una situación que estaba ocurriendo en el mismo edificio en el que él se encontraba.

Emmily Rodrigues Santos Gomes tenía 26 años y era brasileña. (Foto: Instagram / @_milyrodriguess)

“Gritaba que una mujer estaba pidiendo ayuda. Al toque ingresamos al departamento y fuimos por las escaleras hacia arriba”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que se escuchó un sonido similar al golpe de una puerta cuando se dirigía para ese sector: “Fue ‘un pla’, un golpe en seco. Cuando nosotros subíamos, se escuchaban gritos de una mujer. Lo que sí, no se entendía si eran gritos de auxilio o de pelea”.

Tanto él como sus compañeros se dirigieron directamente al séptimo piso. De acuerdo al relato del hombre, allí golpearon una puerta que da a la cocina y nadie respondió.

Fue entonces cuando se encontró con Sáenz Valiente. “Mientras yo estaba en la escalera entre el séptimo y el sexto piso, vi que este Francisco salió del sexto piso por la puerta principal. Él estaba en bóxer, intentó ponerse el pantalón, lo tenía en la mano. Así como estaba, sin ponerse el pantalón, volvió a entrar a su casa”, señaló.

Asimismo, el albañil precisó que el sospechoso también estaba con el torso desnudo: “En cueros”. Tras el detalle sobre su vestimenta, el testigo fue consultado sobre el color y las características de la ropa interior con la que lo vio: “La verdad que no me acuerdo, medio blanco o amarillo, no me acuerdo”.



Los mensajes comprometen al empresario Sáenz Valiente. (Foto: El Argentino Diario)

Minutos después de su encuentro con el empresario, el testigo indicó que se dirigió junto a sus compañeros a la planta baja y que allí vieron a una pareja de policías que estaban mirando el patio interno, el lugar donde había caído Emmily.

Además, recordó que al regresar al departamento del segundo piso, se asomaron por el pulmón y vieron a la víctima “boca abajo” y “totalmente desnuda”. “La chica hacía como un ruido, como que estaba viva todavía”, concluyó.

“Tengo tusi, coca y faso”: los chats que comprometen a Sáenz Valiente por la muerte de la modelo brasileña

La secuencia de mensajes muestra que el empresario dialoga con su “dealer” para encargarle drogas. Emmily Rodrigues cayó desde el sexto piso de un edificio en Recoleta el 30 de marzo.