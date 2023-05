Pampita tuvo un intenso cruce con Mar Tarrés

Si bien siempre es noticia por sus logros y destaques, en las últimas horas trascendió el nombre de Pampita por un intenso cruce que tuvo con una exparticipante del Bailando a través de Instagram.

Se trata de Mar Tarrés, influencer y proteccionista de animales, quien intentó escrachar a la modelo en redes sociales por no querer apoyarla con una ONG relacionada con su labor con los 'bichos', tras lo cual la emblemática jurado del certamen de baile le contestó sin pelos en la lengua.

Tras la publicación por parte de Tarrés de la conversación que mantuvieron ambas en relación a la junta de firmas para un hospital veterinario público, la influencer se descargó duramente contra la esposa de Roberto García Moritán por no querer apoyarla en ese momento, a pesar de que Pampita fue contundente y agradable a la vez.

Como evidencia de la mala onda que existe entre ambas desde sus cruces en el Bailando 2021, la joven arremetió contra la conductora: "Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos depende de nosotros. No sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle", comenzó escribiendo. Y agregó: "Hoy no sólo Pampita me dijo que no y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo, o tiene contratos laborales que se lo impiden, pero ¿qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir?", se preguntó.

Sumado a eso, señaló la "falta de empatía" de la famosa conductora, al momento que afirmó indignada: "Si yo viera a un niño en la calla sufriendo no dudaría en ayudarlo. Somos la peor especie".

La tajante respuesta de Pampita al escrache de Tarrés

Por supuesto, la modelo no se quedó de brazos cruzados y decidió responder en la misma publicación donde Mar Tarrés la estaba escrachando: "Sos una busca fama. Sino no se entiende. Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota, que seguro te sale bien. Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí", aseguró la top.

"Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien. Yo me llevo una sorpresa", insistió la conductora, molesta por la situación, y dejó en claro su postura al respecto: "Solo alguien muy mala persona publica una conversación privada para hacerle mal a otro".

Ante el revés de la modelo, Tarrés eliminó su publicación de Instagram sin referirse a las palabras de la expareja de Benjamín Vicuña.

Fuente: Minuto Uno