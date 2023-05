Marixa Balli reveló que fue víctima de mala praxis

Marixa Balli se emocionó al escuchar el testimonio de Silvina Luna, quien tiene un cuadro de salud delicado y debe someterse a diálisis tres veces por semana. En una entrevista en LAM (América), en el que Marixa se desempeña como panelista, la modelo aseguró que sus problemas fueron consecuencia de haberse operado con el doctor Aníbal Lotocki y recurrió a la Justicia.

Luego de escuchar el desgarrador testimonio, Balli reveló que ella sufrió mala praxis tras realizarse varias operaciones por las lesiones que le dejó una tragedia que vivió hace más de 20 años cuando tuvo un accidente en la ruta 2 con quien era su pareja, Mariano Fischer. En ese momento, el terrible incidente le provocó la muerte instantánea a su acompañante y ella no pudo hablar más del tema durante muchos años.

“Veníamos a gran velocidad, el auto da 19 vuelcos y en un momento se eleva y parece un platillo volador, según dijeron los peritos técnicos. Obviamente es trágico lo que pasó, mi pareja agonizó en mis brazos, todos dijeron ‘cómo salió de ese auto’, yo estaba completamente herida, mi cabeza rozó el asfalto, fue una cosa tan terrible, que me salvé porque tengo un ángel que me protegió. La pasé muy mal, fue muy duro, quedé consciente, salí de esa situación y no sé todavía cómo lo hice, me acuerdo de cada segundo. Salí del auto como perdida”, había comentado en el ciclo de América.

Como consecuencia le quedaron lesiones que quiso arreglar a través de operaciones sin obtener buenos resultados. “Ver las cicatrices me hace daño. Hasta el día de hoy estoy tratando de que alguien me las saque...”, señaló la bailarina, pero no quiso contar en qué partes del cuerpo todavía tiene esas marcas.

Heridas

“El cinturón de seguridad me salvó la vida, pero me lastimó mucho. El cinturón sostuvo todo el cuerpo, pero como si yo me hubiera quedado pegada al asiento, me hubiese decapitado, me metí debajo de la guantera. Entonces, al haber hecho esa presión contra el cinturón de seguridad, me lastimé”, explicó la panelista.

“Mi cirujano, que era el que me operaba siempre, se mandó una cagada. En vez de decir ‘Yo no estoy capacitado para hacer esto’, me dijo: ‘Marixa, divina, vení mi amor’, y me aniquiló”, manifestó enojada. “Era mi cirujano y es un número uno, pero nunca reconoció lo que me hizo. Él siempre fue un buen cirujano. Yo tenía lolas naturales y me las operé porque era mucho: 110 en un cuerpo tan chiquito, con tanto baile, se aflojan. En esa oportunidad me operó bien”, recordó.

Pero en esta oportunidad, el médico no era un especialista en este tipo de cirugías reparadoras. “Por esta situación, transité 7 u 8 cirugías, con profesionales de primer nivel. Pero ninguno me lo pudo reparar”, aseguró. Luego agregó: “Me da vergüenza, porque me da odio, porque no se hacen cargo, porque son unos brutos”.

Por último, Marixa aseguró: “Primero te sientan en un quirófano, te dicen que te lo van a solucionar, pero te siguen cagando la vida. Estoy enojada con todos esos cirujanos. Uno está poniendo su cuerpo y ellos se cagan de risa. Lo único que quieren es cobrarte, porque no han sido canjes. ¡Son un desastre, que aprendan a operar!”.