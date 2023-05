Rafael Nadal le puso fecha al final de su carrera

Rafael Nadal anunció que no jugará Roland Garros

Rafael Nadal anunció que no jugará Roland Garros

Rafael Nadal anunció este jueves que no jugará Roland Garros 2023 debido a su severo cuadro físico que, además, lo obliga a tomarse una licencia del deporte por varios meses con un objetivo primordial: “Dedicarme a la recuperación completa para tratar de volver y que 2024 sea el último año de mi carrera”.

Acompañado por su familia y un gran número de periodistas, el mallorquín brindó una conferencia de prensa en su Academia de tenis, en la que hizo un repaso de sus últimos años en el tenis y lamentó los límites que le ha puesto su físico. “La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí”.

Las declaraciones más destacadas de Rafael Nadal

“No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Estos últimos años, aunque los resultados han sido de mi primer mi nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. Aunque de cara al exterior quedan las victorias, a nivel del trabajo diario han sido años, después de la pandemia, muy difíciles”.

“Han sido años complicados aunque lo enmascaran las victorias. Hago un punto y aparte. Llegado a este punto, sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva. Voy a intentar regenerar mi cuerpo. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando esté preparado, intentará estar. La Copa Davis, a final de año, puede ser un objetivo. E intentar encarar el año que viene con garantías en el que creo que será mi último año”.

“No voy a esta en Roland Garros. No voy a jugar en unos meses. Mi intención es que 2024 sea mi último año”.

“Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. Mi intención es que el año que viene sea el último y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”.

“Si no eres feliz, termina repercutiendo en tu vida personal. Me hacía ilusión jugar en Roland Garros, pero no es posible. No he acabado de mejorar lo que necesitaba para competir al nivel que yo necesito”.

“Estoy bien, estoy mejor ahora que hace unas semanas. Los que me conocen saben que no haría una rueda de prensa para decir que no voy a Roland Garros, pero es más fácil así para explicar las cosas como son. Estoy triste, me he perdido una temporada. Me sentía preparado para seguir luchando pero a nivel físico no es así. Uno debe aceptar las cosas. Te puedes enfadar, poner triste, que es lo que hago, pero hay que mirar al futuro. No se puede exigir más y más al cuerpo. Aunque mi cabeza no ha querido que fuera hasta aquí, mi cuerpo me ha dicho que hasta aquí”.

“Lo que pase al año que viene no lo sé. Si volveré a ser competitivo para ganar un Grand Slam no lo sé, después de un parón importante es difícil, pero por qué no voy a intentar darme la oportunidad de volver a competir. Luego no sabes lo que pueda pasar. Voy a intentar que mi último año no sea de comparsa, que pueda competir al más alto nivel”.

“Me gustaría jugar lo que es importante para mí el año que viene y los Juegos Olímpicos lo son, pero no sé”.

“Voy a parar, no voy a entrenar. Han sido meses de muchos momentos de frustración. Hay un momento en el que uno debe ponerle freno si no no creo que pudiera llegar al año que viene. Nos ha costado mucho encontrar una continuidad a nivel de trabajo. Necesito y, yo creo que a todos los que están a mi lado, un poco de desconexión. Llega un momento en que la recompensa única es la victoria. Hay que parar y ver si el cuerpo por sí sólo se va regenerando. Cuando me sienta preparado, vamos a volver”.

“Creo que no me merezco terminar así. Me he esforzado para que mi final no sea aquí, en una rueda de prensa. No dejarme ir antes de hora, siempre merece la pena hacer un esfuerzo más. Voy a luchar por ello”.



Las estadísticas principales de Rafael Nadal

Títulos ganados en single: 92 (11 en dobles)

Finales disputadas en single: 38 (4 en dobles)

Partidos jugados en toda su carrera: 1288 (ganó 1068, perdió 220)

Dinero oficial ganado en el marco de la ATP: $117.126.010

Todos los títulos de Grand Slam de Rafael Nadal

Abierto de Australia (2): 2009, 2022

Roland Garros (14): 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022

Wimbledon (2): 2008, 2010

US Open (4): 2010, 2013, 2017, 2019

Todas las lesiones de Rafael Nadal en su carrera