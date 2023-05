Mario Leito y su muestra de apoyo a Lucas Pusineri

Atlético Tucumán quedó eliminado de la Copa Argentina ante Estudiantes de Rio Cuarto, club que milita en la Primera Nacional y Lucas Pusineri quedó en la cuerda floja con Tigre como próximo escollo, este sábado. Y Pusi parece no encontrarle la vuelta a un equipo que está 26° en la LPF y, además, muy complicado en los promedios, a solo cuatro puntos de Platense, el que descendería junto a Arsenal hoy en día.

Mario Leito afirmó que siguen confiando en el entrenador: “Somos de apoyar a nuestros técnicos, Lucas nos dijo que tiene fuerzas y cree que puede revertir la situación”. Pero el principal dirigente del club sabe que el momento es complicado y no le escapa a la realidad: "Es una situación limite, deportivamente hablando. Pero pensamos en positivo, pongamos todas las fichas en Pusineri. Es el técnico de Atlético Tucumán y nos encantaría que pueda revertir la situación contra Tigre".

Además, Leito salió a aclarar que él está al tanto de todo lo que pasa en el club, no sólo de lo político y esta situación le preocupa mucho: "Me hago cargo de esto, no es que yo me dedico a la política y no me ocupo de esto, lo vengo haciendo hace mucho tiempo, tengo un equipo de trabajo en el club, no es que soy yo el que anda buscando a los jugadores pero tengo la responsabilidad de decir sí o no".

Los próximos compromisos del Deca

Luego del partido ante Tigre del próximo sábado en Victoria, el Decano recibirá a Arsenal en el José y luego visitará a Lanús. Dos partidos difíciles contra rivales protagonistas en el torneo y otro contra un club que está en la misma pelea que los de Tucumán, como el caso de Arsenal de Sarandí.