Germán Pezzella: "no me importa que digan que nos ayudaron"

En las últimos días algunos referentes históricos de la selección de Uruguay, como Diego Lugano y Sebastián Abreu, cuestionaron varios de los fallos del Mundial de Qatar que conquistó la Selección Argentina encabezada por Lionel Messi.

"A los argentinos siempre nos tildaron de cancheros o de un montón de cosas, pero no nos entra una bala. No me importa lo que digan u opinen. Si hubieran estado con nosotros hubieran visto que no hubo ayudas y sí mucho trabajo. El que saca méritos no sabe cómo se fue creando este camino", destacó Pezzella.

Luego, Guido Rodríguez, que compartía móvil con el defensor, terminó con el tema: "Está claro que sacarle mérito a lo que venimos haciendo es difícil. Pero estamos tranquilos y sabemos lo que trabajamos. Cuando se consiguen cosas importantes estás expuesto a que la gente salga a hablar".

Qué dijeron Lugano y Abreu contra la Selección Argentina

Diego Lugano, histórico defensor de la Celeste, disparó en relación al título de la Selección de Lionel Scaloni: "A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”.

"Si haces un análisis de algunos penales, acá se cobraron y en otros no. El penal de la final de Di María no es, y el de Messi con Polonia tampoco", afirmó, por su parte, Abreu, actual entrenador de Universidad César Vallejo de Perú.

Fuente: TyC Sports