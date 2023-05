El Toyota Etios dejará de fabricarse en Brasil y no llegará a la Argentina

La fecha de despedida del Etios fue anticipada por el sitio CarsMagazine.com.ar, que asegura haber obtenido la información por parte de “fuentes altamente confiables”. Toyota, por lo pronto, no lo confirmó públicamente.

Por su parte, el sitio CarsDrive.com.ar detectó un dato clave: el Etios ya no se ofrece entre los modelos de Toyota disponibles para adquirir por plan de ahorro. Sin dudas, esto refuerza la información sobre su despedida.

Por qué se deja de vender el Toyota Etios

La retirada del Etios estaba cantada, era sólo una cuestión de tiempo, ya que se sigue fabricando únicamente para la Argentina, Perú y otros pocos mercados de la región.

En Brasil, donde se produce, dejó de venderse en 2021 porque no tuvo un gran éxito comercial. Y en 2020 ocurrió lo mismo en la India, donde originalmente nació.

En definitiva no habrá una nueva generación del Etios. Como se vende en pocos países, Toyota no ve conveniente realizar una inversión para renovarlo. No le sería redituable económicamente. Y la generación actual irá quedando cada vez más vieja frente a sus rivales.

Cuánto cuesta el Toyota Ethios en Argentina

Etios Aibo: $4.059.000

X 6MT hatchback: $4.294.000

X6 MT sedán: $4.480.000

XLS Pack 6MT hatchback: $5.133.000

XLS Pack 6MT sedán: $5.245.000

XLS Pack 4AT hatchback: $5.375.000

XLS Pack 4AT sedán: $5.483.000

