Un salario promedio dura 15 días en Argentina

Fernando Savore, titular de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires (FABA) y vice de la Confederación General Almacenera dijo que el dinero ya no alcanza hasta fin de mes.

"Hace tiempo decimos que el día 15 es el fin de mes, el 15 se acabó el dinero; no se busca la marca sino lo que alcance el bolsillo. Después del 15 la gente compra cinco artículos y los paga con tarjeta de crédito; o en vez de comprar un kilo de azúcar, pide medio kilo", dijo.

Y cerró, "se trata de gente que trabaja y debería llegar a fin de mes y pide fraccionar el azúcar porque no llega. Las mamás ya no compran leche todos los días. Por más que uno ponga ofertas que puedan seducir, la gente no tiene plata".

FUENTE: Cadena 3