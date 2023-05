La obra pública de Tucumán en riesgo por falta de pago

La obra pública corre serio peligro y existe preocupación por la continuidad de las construcciones vigentes en las provincias. Es que la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina advirtió que existen retrasos de los pagos por parte del Gobierno nacional como consecuencia de la crisis económica.

La provincia de Tucumán es una de las más afectadas por la mora, a tal punto que hay empresas que aún no han cobrado el mes de enero. Por el momento, los trabajos no se han paralizado pero corren serio riesgo de que eso ocurra muy pronto.

El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, señaló que "hay una falta de fluidez en el envío de fondos" por parte del Gobierno nacional. "Es una situación general, no sólo lo está padeciendo Tucumán. La provincia no se diferencia de lo que está sobrellevando el resto del país, respecto de la falta de pago de certificados base y la redeterminación de precios. Los índices de inflación nos golpean; nos comieron los beneficios y ahora comen el capital de trabajo. La inflación no es previsible para el sistema de redeterminación de la mayoría de las obras públicas", expresó a La Gaceta.

El empresario señaló que se ha registrado una demora de seis meses en el desembolso en concepto de los intereses. "Cuando se concreta, es extemporáneo", expresó, al considera la inflación.

En tanto, en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) alertaron sobre el impacto en las empresas la insuficiencia de los pagos de los trabajos realizados, a causa de la alta inflación y el tardío reconocimiento y compensación de sus efectos, tanto por parte del Gobierno nacional como de los provinciales y municipales.

"Todo ello está agravado por una creciente morosidad en los pagos en muchas reparticiones", aseguraron en la entidad. Según indicaron, "la mora en los pagos genera siempre un enorme perjuicio, situación que se agrava en un contexto de alta inflación. Además, esa mora no es compensada debido al no pago de los intereses establecidos por la Ley de Obras Públicas -se deberían pagar a partir de los 60 días de retraso desde la emisión de los certificados-".