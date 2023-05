Todo lo que necesitás saber sobre la vasectomía

La vasectomía es una cirugía sencilla en la que se le realizan al paciente dos pequeñas incisiones en el escroto para acceder a los conductos deferentes, se los liga y se los corta por separado. Después de una vasectomía, los espermatozoides no pueden salir de los testículos.

En la actualidad, se realizan cinco veces más vasectomías que hace cinco años. Se trata de una operación mucho más sencilla que la ligadura de trompas, que lleva entre 30 y 40 minutos en la mayoría de los casos.

Es uno de los métodos anticonceptivos con mayor grado de efectividad y mucho más sencillo de realizar ya que no requiere de una internación. Por este motivo, las consultas se incrementaron significativamente en los dos últimos años, especialmente en jóvenes de entre 18 y 25 años.

En 2019, se registraron entre 10 y 20 procedimientos por mes en contraposición a 2016, cuando se contabilizó un total de 20 cirugías en todo el año. Mariano Cohen (M.N. 91.056), jefe de la sección Andrología del Hospital de Clínicas, dijo que los pacientes que buscan este método anticonceptivo “deben pensarlo como algo definitivo”.

“De todos modos, es reversible entre un 75 y 80% de los casos en el lapso de los 10 años, una vez realizada la operación, mientras que luego de este plazo su grado de reversibilidad desciende un 20%”, indicó el especialista, quien dio a conocer los mitos más frecuentes en torno a esta sencilla intervención quirúrgica.

Los 5 mitos de la vasectomía

La vasectomía causa dolor. La vasectomía no es dolorosa. Se realiza en la mayoría de los casos bajo anestesia local, que evita el dolor durante la operación. En cuanto a las molestias posoperatorias, son muy bien toleradas por los pacientes.

Provoca pérdida del deseo sexual. Este procedimiento no cambia la forma en que se siente tener un orgasmo o eyacular.

Genera impotencia. Es un mito popular pensar que hay impotencia. No afecta la erección.

La recuperación es lenta. El alta se da de forma rápida y a los tres días el paciente ya puede hacer actividad física o practicar deporte de forma normal.

Es inmediatamente efectiva. Este método anticonceptivo comienza a ser efectivo pasados los primeros tres meses de realizado o de las primeras 20 eyaculaciones, por lo que es importante hacer controles durante este período.

La vasectomía: ¿Qué es?

Es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene.

Es para quienes deciden no tener hijos/as o ya tuvieron y no quieren tener más.

Después de la vasectomía se sigue eyaculando como siempre, no afecta a las erecciones y el placer sexual no cambia. El aspecto del semen es el mismo, pero no contiene espermatozoides.

La vasectomía comienza a ser efectiva luego de los primeros tres meses de realizada o de las primeras 20 eyaculaciones, por eso es recomendable usar otro método en ese período e ir al control médico para comprobar efectividad.

¿Cuáles son los requisitos?

La ley nacional Nº 26.130 establece que, a partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía. El Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. Sólo es requisito dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir información completa y comprensible.

No hace falta el consentimiento de tu pareja ni de nadie más, ni tampoco haber tenido hijos/as.

No protege del VIH/Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual. Por eso se recomienda la doble protección con el uso de preservativo.