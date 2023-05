El gobernador, Juan Manzur, firmó anoche el decreto 1.620/1, a través del cual el titular del Poder Ejecutivo (PE) fijó el domingo 11 de junio como fecha para las elecciones provinciales. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que habilitó esta convocatoria, ahora resta que la Junta Electoral Provincial (JEP) oficialice el nuevo cronograma.

Hablamos con Carlos Amaya, vocero de la Junta que nos dio precisiones sobre que las fuerzas de la oposición avanzaron en las últimas horas con una serie de planteos para reclamar que se declare la validez de los votos impresos con la leyenda "14 de mayo" en los comicios del 11 de junio.

Las distintas presentaciones fueron formalizadas por apoderados de Juntos por el Cambio (JxC), de Fuerza Republicana (FR), de Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) y Libres del Sur (LDS).

En estos espacios sostienen que no cuentan con los recursos suficientes para asegurarse un nuevo stock de papeletas. Advirtieron además que, debido a la alta demanda por el período electoral, no hay disponibilidad suficiente de papel en el mercado y no será posible llegar en tiempo y forma a la fecha de la votación. Y pusieron el foco además en el impacto ambiental que ocasionaría imprimir millones de votos nuevos.

"Cuando la Junta fije el cronograma se dará respuestas a todas las cuesiones"

El martes pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJT) dictó una medida cautelar que suspendió las elecciones en Tucumán, en el marco de una acción de amparo promovida por Germán Alfaro (JxC) contra la candidatura de Juan Manzur a vicegobernador del FdT.

Como el ex jefe de Gabinete se bajó de la contienda (la fórmula oficial estará compuesta por Osvaldo Jaldo-Miguel Acevedo), el máximo tribunal dispuso ayer el levantamiento de la medida precautoria.