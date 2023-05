Djokovic habló del porqué no es amigo de Federer y Nadal

Siempre resulta interesante escuchar a los grandes protagonistas. A esos que dejan una huella en el mundo del deporte. Y mucho más cuando sus declaraciones son interesantes y no pasan inadvertidas. Es el caso del serbio Novak Djokovic, hasta esta semana número uno del mundo (será reemplazado por el español Carlos Alcaraz). En una entrevista con un medio italiano, el balcánico, que está disputando el Masters 1000 de Roma, dejó tela para cortar: el porqué de su no amistad con Roger Federer ni con Rafa Nadal.

Su relación con Federer y Nadal

Djokovic arrancó hablando del retirado suizo: "Nunca hemos sido amigos, entre rivales no se puede, pero nunca hemos sido enemigos. Siempre he tenido respeto por Federer, fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he sido cercano a él". Y, por ejemplo, recordó lo sucedido en la final de Wimbledon 2019: "Los aficionados gritaban a favor de Roger, pero dentro de mí se convirtieron en gritos de apoyo hacia mi persona. Fue increíble darle la vuelta a la situación. Fallé, fallé, fallé y gané, como decía el gran Michael Jordan". Contra Su Majestad jugó 50 partidos, con 27 triunfos y 23 caídas.

Respecto a Nadal, en diálogo con Corriere della Serra, señaló: "Es solo un año mayor que yo, los dos somos géminis, al principio hasta íbamos a cenar juntos. Pero incluso con él la amistad es imposible. Siempre lo he respetado y admirado mucho. Gracias a él y a Federer crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre; por lo tanto siento gratitud hacia ellos. Nadal forma parte de mi vida, en los últimos quince años lo he visto más que a mi madre...". Sí, le terminó tirando flores a ambos. Ante el de Manacor ganó 30 encuentros y perdió 29, sumamente parejo.

Fuente: Olé