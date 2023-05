Laboratorios advierten un futuro faltante de medicamentos

Hablamos con Gustavo Blanco, presidente de la Cámara Empresarial de Droguerías de Tucumán, aseguró que en la provincia no hay faltante de medicamentos pero si hubo aumentos significativos en los precios.

En este sentido, los medicamentos también han sufrido las consecuencias de la inestabilidad económica del país, con la suba de precios hasta el 15%.

Laboratorios alertan que pueden faltar medicamentos por trabas a las importaciones

Si bien aún no se percibe el problemas de abastecimiento, las empresas aseguran que es porque aún tienen stock, pero de no modificarse la situación comenzará a haber faltantes porque no solo no faltan medicamentos, sino también insumos o materia prima que también perjudica el producción de remedios de fabricación local.