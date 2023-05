El Obispo de Concepción, Monseñor José Díaz, trazó un difícil panorama para la comunidad alcanzada por los efectos de la inflación que acrecienta los niveles de pobreza en todo el país. A esto se le agrega el hecho de que los jóvenes están cada vez más expuestos a las drogas.

Ante este escenario social muy preocupante, monseñor Díaz manifestó a Los Primeros TV que en el sur de la provincia "se nota la pobreza como en todas partes. Ahora está comenzando la zafra (de la caña de azúcar), hay cierta expectativa por el resultado de la productividad de la tierra, porque hay muchas familias que dependen de esto. Pero la solución estructural al tema de la pobreza, no aparece".

Sostuvo que "siempre estamos en la coyuntura de una situación crónica que ya lleva muchos años y para lo cual se requiere de un plan de recuperación del salario y de las oportunidades laborales para la gente".

El obispo de Concepción indicó que cada parroquia cuenta con comedores comunitarios que son administrados desde Cáritas y otros comedores destinados a la recuperación de los chicos que caen en las drogas, además de otros comedores infantiles que cada vez cuesta más mantener su funcionamiento por los elevados costos de los alimentos.

"La pobreza se hace sentir por muchas otras partes y lo que creo, es que debemos aumentar las acciones solidarias, que ante esta difícil situación son acciones de bomberos, es decir, que son de emergencia. Pero la cuestión estructural de la solución de la pobreza del país y en nuestra provincia, es un tema que hay que abordarlo más orgánicamente, más estructuralmente con una sociedad comprometida, pero dando un paso desde la solución de emergencia a una más estable, donde la gente a través del trabajo pueda sostener su familia y pueda sostener una vida digna", afirmó monseñor Díaz

A favor de derogar la Ley del Aborto

Resultó inevitable consultar al Obispo de Concepción sobre las declaraciones de Victoria Villarruel, la diputada nacional que en las últimas horas manifestó que en caso de resultar electa como vicepresidenta de la Nación, como compañera de fórmula de Javier Milei, le gustaría derogar la ley del aborto en Argentina. "Yo soy una profunda defensora de la vida, creo que es una ley que que ha sido nefasta para la República Argentina. Yo, si estuviera en mis posibilidades, sí, por supuesto, creo que debe ser derogada", afirmó.

Ante esto, Díaz expresó que "el aborto es un crimen y más allá de las circunstancia en que se de, es un crimen. Y que esté enmarcado por la ley, significa que hay cierto aval. Pero eso habla de que no se cobra conciencia de la gravedad del hecho o bien, ya estamos avanzando en ciertos permisos que son autodestructivos para la sociedad. Por lo tanto, me parece correcto derogar la Ley del Aborto, me parece que es justamente lo que hay que hacer".

"Lo que llevó a la implementación de esta ley es un desconocimiento, cosa que dudo porque las personas que . saben Derecho, saben que resulta inconstitucional, porque la Constitución de Argentina reconoce los derechos humanos desde el momento de la concepción y eso cualquier ciudadano lo sabe", apuntó, para agregar que "no sé a quién le caben dudas de que esto es así, porque se habló tanto pero somos negacionistas de la realidad, de los datos científicos y negamos también nuestros basamentos jurídicos sobre los cuales construimos nuestra democracia".