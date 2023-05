La oposición reclama la validez de las boletas aprobadas por la Junta

Ante la decisión del gobierno de la provincia de convocar a las elecciones el próximo 11 de junio, se abrió una fuerte disyuntiva en las fuerzas opositoras ante la imposibilidad de imprimir las nuevas boletas electorales. Es así que desde el Partido por la Justicia Social, su apoderado Álvaro Contreras, adelantó a Los Primeros TV que esta mañana hará la presentación formal ante la Junta Electoral Tucumán, para que sean válidas las boletas oficializadas y aprobadas oportunamente, para los frustrados comicios del 14 de mayo pasado.

El representante legal del partido de Germán Alfaro, el candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, consideró que "los partidos pueden tener dificultades tanto operativas como económicas para poder imprimir las nuevas boletas, por eso le estamos por pedir a la Junta Electoral que respete las boletas que ya fueron oficializadas y aprobadas, cualquiera sea la fecha del acto eleccionario".

Sostuvo que "todos los partidos políticos hemos dado cumplimiento electoral dispuesto para las elecciones del 14 de mayo, que fueron suspendidas por cuestiones ajenas a nosotros. Incluso, los mazos de votos testigos ya están en las urnas. Y entendemos que por una situación forzada por el oficialismo, que intentó imponer la postulación de Juan Manzur como vicegobernador, cuando sabía que la Constitución no lo habilitaba, llegamos a esta situación".

Vale señalar que la Ley 7876 en el artículo 45 dispone las condiciones que deben cumplir las boletas, entre ellas la fecha de los comicios, también se refiere a un plazo de hasta 20 días para presentar el modelo para su aprobación por parte de la Junta Electoral.

Por otro lado, Contreras manifestó que el PJS insistirá y agotará todas las instancias judiciales para reclamar que las elecciones provinciales se realicen en el mes de agosto, teniendo en cuenta referencias de la Constitución.

Una convocatoria irregular

Pero además, observó que frente a la nueva convocatoria a elecciones realizadas el martes a la noche por el gobernador Manzur, al señalar que "los candidatos deben ser oficializados 30 días antes de las elecciones y esto ya no se cumplirá al votar el próximo 11 de junio. Y el Partido Justicialista tendría que hacer una elección interna con 60 días de anticipación al acto eleccionario, entonces qué acto eleccionario en regla podemos llegar a tener en estas circunstancias. No entiendo el apuro y no respetar la Constitución de votar en el mes de agosto".

Contreras afirmó que "están acomodando el cronograma electoral a gusto y paladar del partido oficialista, y se está obligando a la oposición, en una actitud casi proscriptiva a realizar la reimpresión de millones de votos, cuando no hay imprentas en Tucumán para cumplir con tan alta demanda en poco tiempo".

Otra cuestión no menor, como la situación de los acoples del oficialismo, Contreras indicó que "es un acuerdo entre un partido para apoyar una fórmula de otro partido, y en el caso del oficialismo se cambió y ya no existe la fórmula original. Esto implicaría que las actas de acoples se deberían hacer nuevo para el Frente de Todos por Tucumán. Entonces, estamos frente a un sistema irregular, a una convocatoria a elecciones del 11 de junio totalmente irregular. Se tendría que haber empezado de nuevo para dar realmente cumplimiento a los plazos electorales".

Frente a este nuevo escenario, Contreras no descartó recurrir a la Justicia al señalar que "vamos a tomar todas las medidas tendientes para que se respete la ley electoral. Vamos a exigir la interna del PJ, vamos a exigir un calendario electoral que sea de efectivo cumplimiento y agotaremos todas las vías pertinentes".