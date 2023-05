Para Sánchez la nueva fecha de elección no cambia nada

Luego del cimbronazo que implicó la suspensión de los comicios dispuesta por una cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el arco político y social de Tucumán atravesó varios días de incertidumbre sobre su futuro electoral.

Para desactivar la crisis desatada, Juan Manzur renunció a su candidatura a la vicegobernación, la Justicia levantó la cautelar, no resolvió la cuestión de fondo y habilitó a la provincia para que realice un nuevo llamado a elecciones.

En la noche del martes Manzur acompañado por el fiscal de Estado Federico Nazur, firmó el decreto con la nueva convocatoria electoral. Los tucumanos asistirán a elegir las autoridades provinciales, municipales y comunales el próximo 11 de junio.

Repercusiones

Tras conocerse el anuncio, Roberto Sánchez, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio publicó en sus redes sociales su opinión acerca de la nueva fecha eleccionaria.

"A la gente no le cambia nada la fecha de la elección. Los problemas de los tucumanos hoy son igual o peor que el domingo pasado. La plata no alcanza por la inflación, la inseguridad crece y nos siguen robando, los hospitales siguen de paro y la educación no ha mejorado.", expresó en Sánchez en Twitter.

Luego completó "Lo importante es lo que hagamos a futuro, el poder esta en nuestras manos. Si queremos cambiar, tenemos que votar distinto.", concluyó el actual diputado nacional.