El entrenador del equipo femenino de fútbol de Boca, Jorge Martínez, fue desplazado a principios de abril de su cargo por el club debido a una denuncia de abuso sexual en su contra presentada ante la justicia. La decisión fue confirmada a través de la página web del club.

En las últimas horas la Justicia procesó al exdirector técnico del plantel femenino del Xeneize: la resolución se dio luego de la denuncia de Florencia Marco, exjefa de prensa de la disciplina. La carátula de la causa es por por abuso sexual simple y se espera una solución al respecto.



LOS DETALLES DE LA DENUNCIA



Jorge Martínez, de 49 años, está acusado de protagonizar situaciones de abuso sexual, acoso, y violencia psicológica y moral contra la denunciante, jefa de prensa del equipo femenino, quien radicó la denuncia ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22.

Marco, empleada desde 2011, denunció además el hecho el pasado 1 de febrero ante el Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca, lo que activó el Protocolo de Prevención y Acción Institucional, aprobado en septiembre de 2021.

Al día siguiente de presentar su denuncia ante el club, se activó el protocolo interno para estos casos y se le sugirió a Marco "que se tomara vacaciones, para luego licenciarla hasta que se completara el dictamen interno pertinente y se tome una decisión", según indicaron las fuentes. Mientras tanto, Martínez continuó en su cargo.

La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 22. En su declaración, la denunciante y su abogada destacaron que no obtuvieron ninguna respuesta de la institución. Según trascendió, y pese a que hasta el momento Boca no hizo ninguna manifestación institucional, se aguarda para las próximas horas una definición sobre el apartamiento del entrenador del club xeneize.

La angustia de Florencia Marco: “Tenía miedo de ser violada”

Hubo un hecho puntual que generó aún más angustia en Marco. “Yo estaba hablando con una jugadora de algo personal. Yo ya le tenía miedo (a Martínez). Tenía el termo y el mate en la mano, y en el bolsillo del pantalón, el celular. De repente siento una mano que atraviesa toda mi cola y mi pierna. En ese momento te quedás helada porque no entendés qué está pasando. Aparece mi celular delante de mi cara y él me dice: ‘Tomá, acá guardás todos sus secretos’. Veo su cara y yo empiezo a los gritos: ‘¡Salí de acá!, ¡No me vuelvas a tocar nunca más!, ¡Está loco!’. Salí desorientada, nunca me había pasado algo así. Trabajé ocho años con futbol masculino y nunca me pasó algo similar”, relató.

Unos días después, la joven enfrentó al DT para expresarle sus incomodidades y él se excusó diciendo que tan solo se trataba de una broma. En ese momento se desataron los peores temores de Marco: “No quería ir a trabajar porque tenía miedo de ser violada”.