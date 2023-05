Tras la ratificación de Cristina Kirchner de que no se presentará como candidata a la presidencia este año, se agudiza un nuevo debate dentro del Frente de Todos, que lo obligará a terminar de definir su estrategia electoral. El albertismo insiste con la idea de definir el candidato en la PASO, pero el ala dura k y el massismo mantienen la postura de acordar una fórmula de consenso.

El anuncio de la Vicepresidenta se hizo público apenas finalizado el Congreso nacional del PJ, que había fogoneado el operativo clamor CFK 2023. “No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura”, escribió Cristina Kirchner en una carta dirigida “a los compañeros y compañeras”.

Si bien ya había dicho que no iba a ocupar ningún lugar en las listas, con gran traccionamiento de intendentes bonaerenses, de La Cámpora y de la dirigencia más cercana, el operativo clamor estaba vigente y una parte del oficialismo se ilusionaba con la posibilidad del anuncio de su candidatura en el acto del 25 de mayo.

Aunque algunos dirigentes -como José Luis Gioja, exgobernador de San Juan- insisten con que no está todo dicho y que “queda tiempo” para que se revierta su decisión, los plazos se acortan y el tiempo de definiciones se acerca.

Redefinición de estrategias y nuevo orden interno



Si Cristina Kirchner era candidata, el orden interno dentro del FdT estaba asegurado. Con su referencia fuera de juego, el albertismo se agranda y quiere pelear en las PASO, pero todos reconocen que su renunciamiento a ocupar un cargo lejos está de significar un paso al costado en el armado de las listas.

Tanto de manera pública como en privado, en el ala dura kirchnerista creen que dirimir el candidato en las PASO debilitaría a la coalición. Hay quienes temen que divididos, la opción más votada podría quedar en cuarto lugar, cediendo el podio a Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei y Patricia Bullrich. Y dicen que, en cambio, una fórmula de consenso evitaría la dispersión de votos, peleando el primer lugar.

En el albertismo no hacen la misma lectura y creen que la interna fortalecería al FdT. “La Vicepresidenta no va a ser candidata; hoy, más que nunca, no hay síntesis: elecciones abiertas, PASO y democratización de nuestro frente político”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, al finalizar el Congreso del PJ.

Tolosa Paz se perfila para disputarle a Axel Kicillof la interna para gobernador de la provincia de Buenos Aires, en un intento del presidente Alberto Fernández por evitar allanar el camino al dirigente cercano a Cristina Kirchner que mejor mide en territorio bonaerense. También, se especula con que podría ser la compañera de fórmula presidencial de Daniel Scioli. “Con las PASO nos fortalecemos democráticamente”, dijo el embajador en Brasil.

Tras el congreso del PJ y la definición de Cristina Kirchner, la mesa política del Frente de Todos disputa la estrategia electoral (Foto: Frente de Todos).

“Creo que esto se va a resolver con unas PASO”, dijo Daniel Arroyo en diálogo con Radio AM530, en el mismo sentido que Tolosa Paz, pero aclaró que “Sergio Massa sería un gran presidente”.

La idea del candidato único la abonó Francisco “Paco” Durañona (exintendente de San Antonio de Areco) que plantó posición tras la decisión de la expresidenta. “Ahora hay que avanzar en el armado del Programa de Gobierno, construir el relato para compartirlo con el pueblo, definir metas concretas a ejecutar, elegir candidatos y candidatas que nos van a representar, y salir a la cancha a ganar la elección. Eso será romper la proscripción”, dijo.

Los nombres en danza

Sin definir la estrategia electoral; bajados Cristina Kirchner y Alberto Fernández, dos nombres de peso, y con una permanente indefinición de Sergio Massa, asoma la danza de nombres para disputar el sillón de Rivadavia y están quienes se ilusionan con la jugada de un “tapado”.

Massa dejó en claro que tiene que haber un candidato de consenso y pidió terminar con las peleas internas, en lo que se interpretó como una puerta abierta y una condición para ser él el nombre fuerte. Dirigentes cercanos a Cristina Kirchner impulsan y se alinean con esa idea.

Pero si finalmente gana la pulseada el albertismo y el candidato se termina definiendo en las PASO, Eduardo “Wado” de Pedro; Daniel Scioli, Juan Grabois y Agustín Rossi están anotados en la carrera y desde La Cámpora, con el aval de Máximo Kirchner, deslizan la postulación de Axel Kicillof.

“El peronismo debe gobernar para la gente como nos enseñaron Néstor y Cristina. El desafío al que nos enfrentamos requiere que nos mantengamos unidos y ampliemos el espacio a quienes quieran un país que funcione para todas y todos”, escribió de Pedro en su cuenta de la red social Twitter, tras hacerse pública la nueva carta de la Vicepresidenta.

El ministro del Interior es uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner y de concretarse su precandidatura no sería posible sin su aval.

“Se avecinan tiempos aún más difíciles para nuestro pueblo. Hay una larga pelea por delante... y no vamos a perder porque no vamos a abandonar. A Cristina todo nuestro respeto y gratitud. Siempre vamos a poner la cara, el cuerpo y el corazón por ella, por el Pueblo y por Argentina”, fue el mensaje de Grabois, hasta ahora único dirigente social que se calzó el traje de presidenciable.