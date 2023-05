La reacción de Paredes ante los dichos de Lugano en contra de la Selección

Diego Lugano habló en las últimas horas y disparó contra la Selección argentina. El ex capitán uruguayo habló sobre el Mundial de Qatar y aseguró que el equipo de Lionel Scaloni recibió ayuda para poder ganar la copa en Lusail, poniendo en duda algunos fallos ocurridos durante la disputa del certamen.

"Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados", expresó el Charrúa que recibió una lapidaria respuesta de parte de una figura de la Scaloneta. Los dichos de Lugano fueron replicados por varios medios nacionales y en uno de ellos apareció Leandro Paredes que, sin escribir una sola palabra, dijo mucho.

El volante de la Juventus comentó un posteo compartido por el sitio TyC Sports y colocó cinco emojis de carcajada de risa al leer lo expresado por el histórico defensor de San Pablo. Hasta el momento es el único que se ha, de alguna manera, pronunciado al respecto aunque con su sencilla reacción no hará falta que nadie más agregue algo.

"A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. so es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, fue otra de las frases que expresó Lugano en Fútbol por Carve.

Gira de amistosos de la Selección Argentina

La Selección argentina planea una gira de partidos amistosos para junio, como preparación de cara a las Eliminatorias. Si bien los rivales no han sido confirmados, la Albiceleste enfrentaría a Australia el 15 de junio en Beijing, China, y el otro compromiso sería el 19 de junio en Indonesia, con ese país como escenario. De todos modos, todavía restan definir algunos detalles.

Fuente: MDZOL