¿Vuelve Terminator? Qué dijo Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger ha tenido una prolífica carrera como actor. Su impresionante físico lo llevó a protagonizar cintas como Conan El Bárbaro, Total Recall, Depredador y por supuesto, Terminator, saga que lo inmortalizaría como un referente absoluto de la cultura popular del siglo XX.

Arnold ha protagonizado cuatro de las cinco películas que han sido parte de la historia de Terminator, siendo la más reciente Terminator: Dark Fate estrenada en 2019. Si bien, es difícil imaginar la rebelión de las máquinas sin “el roble austríaco” salvando a la humanidad, todo principio tiene un fin, y en una entrevista para el medio The Hollywood Reporter, el actor aseguró que su tiempo como “el vengador del futuro” había terminado.

La decisión de alejarse no tiene que ver con la edad de Arnold, quien este año cumplió 75 años, si no por el recibimiento del público que ya no ha estado conforme con el papel de Arnold dentro de la franquicia; esto en gran medida por las últimas dos entregas que han sido consideradas “decepcionantes”, o al menos, no tan solidas como la trilogía original.

A pesar de que Arnold ha terminado su trabajo en Terminator, el actor aseguró que la saga continuará sin él

“La franquicia no está acabada. Yo he terminado. Recibí el mensaje alto y claro de que el mundo quiere seguir adelante con un tema diferente cuando se trata de Terminator. Alguien tiene que venir con una gran idea. Terminator fue en gran parte responsable de mi éxito, así que siempre lo miraría con mucho cariño. Las tres primeras películas fueron geniales. En la cuarta (Salvation) no participé porque era gobernador. Luego, la cinco (Genisys) y la seis (Dark Fate) no cerraron el trato en lo que a mí respecta. Lo sabíamos de antemano porque no estaban bien escritas”.

Desde principios de 2021, han habido rumores de un reboot de Terminator, y a finales del mismo año, el director James Cameron se pronunció como principal interesado de volverle a dar vida a esta saga, dejando atrás a los robots asesinos para darle paso a un tema que ha estado en boca de todos desde hace unos años: la Inteligencia Artificial.

“Si hiciéramos un reboot de ‘Terminator’ para intentar volver a lanzar la franquicia, algo de lo que estamos hablando pero sin que nada se haya decidido, haría que fuera mucho más sobre el lado de la inteligencia artificial en lugar de sobre robots malos volviéndose locos”, aseguró el director de la saga de Avatar, Titanic y la primer entrega de Terminator.

Si bien, aún no hay ninguna confirmación de ninguna de las partes, existen rumores de que el reinicio de Terminator llegará en 2025.

Aunque Arnold dejó en claro que ya dejó atrás a Terminator, hay una franquicia que aún tiene interés de revisitar: Conan. Fueron sólo dos entregas de esta saga estrenadas en 1984 y 1986 respectivamente, y casi 40 años después, aún quedan posibilidades de que Schwarzenegger regrese como el fiero guerrero, sin embargo, para que eso pase hay muchas situaciones que se deben coordinar.

“Lleva pendiente diez años. (Fredrik) Malmberg posee los derechos. Viene y me dice: ‘Oh, tengo un acuerdo con Netflix’, y cuando le preguntamos a Netflix, no saben nada al respecto. Es una de esas locuras (...) Hay un gran guión por ahí que escribió John Milius, y otros han escrito uno. La historia está ahí. Hay directores que quieren hacerlo. Pero él tiene los derechos, y hasta que no venda los derechos para una o dos películas, o para la franquicia, no se puede hacer nada”.

Arnold Schwarzenegger fue por varios años el fisicoculturista más famoso del planeta, y ahora, con 75 años, su cuerpo ha resentido el peso del tiempo, al respecto, quien fuera también gobernador del estado de California confesó no estar nada contento.

“Toda mi vida me he mirado al espejo y he visto al hombre mejor construido, y de repente veo un montón de mi*rda. Es terrible. Te salen arrugas debajo de los ojos. Te salen arrugas debajo de los pectorales. ¿De dónde coño ha salido eso? No es placentero. Pero lo sobrellevas”.