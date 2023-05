Luego de la reaparición pública de Jorge Rial, quien sorprendió a sus compañeros de Argenzuela al visitarlos en Radio 10 tras el infarto que tuvo en Colombia, quien también retomó su actividad laboral fue María del Mar Ramón, la escritora colombiana de 30 años estaba con él en Bogotá cuando tuvo la descompensación. La mujer que vive en la Argentina desde el 2012 regresó a su programa de radio en Futurock y se refirió al alto perfil mediático que obtuvo cuando se hizo pública la noticia de que era quien lo acompañaba al momento de la internación.

Por un lado, se encargó de aclarar que ella busca mantener un bajo perfil, motivo por el cual lo primero que hizo fue poner privada su cuenta de Instagram, que hasta ese momento era pública. Y que tomó la decisión una vez que empezó a recibir muchos mensajes consultándole por la salud de Jorge Rial y también por el vínculo que los unía.

Cuenta privada

“Recibí muchos mensajes y tuve que cerrar mi Instagram en un momento, y lo voy a mantener”, dijo y agregó que quienes ya la seguían desde antes podrán continuar viendo el contenido que publica, pero que no le interesa que otros tengan acceso a dicho material: hasta el momento, tiene casi 30 mil seguidores y en su biografía reza “escribo y tomo café”. Además, comparte el link de una reconocida editorial en la que publica sus libros.

Luego, destacó que le llegó un mensaje que describió como su “peor pesadilla”. “Esta persona no me puede estar mandando mensaje a mí. Dios, no me hagas esto, por favor”, bromeó junto a sus compañeros de radio. Más tarde, el propio Ángel de Brito, conductor de LAM, en donde reprodujeron su palabras, contó que había sido él quien se comunicó con la escritora que estaba en Colombia junto a Jorge Rial.

“Después me dije ‘yo no tengo por qué responder’ y además estaba en mi país, mi casa. Así que no contesto, no mando mensajes. No hablo de mi vida privada yo”, enfatizó María del Mar Ramón.

Jorge Rial, por su parte, se había referido a su vínculo con la joven el lunes luego de su visita a sus compañeros de Radio 10, aunque se mostró reservado y evitando dar detalles al respecto. “Se te vio enamorado, descubrimos a tu novia”, le comentó uno de los cronistas que lo abordó a la salida de la emisora de ubicada en Palermo. “Es una gran escritora”, dijo el conductor y lo repitió.

En tanto, destacó que la mujer “fue importante” -lo dijo dos veces-. Y agregó: “Ella fue muy importante, mis hijas fueron muy importantes”, y también resaltó el rol de su médico personal Guillermo Capuya, que viajó de urgencia al igual Rocío y Morena, luego del llamado de María del Mar desde Colombia alertándolos sobre la situación que atravesaba el periodista que fue internado el 29 de abril en la Clínica del Country en Bogotá.

Días atrás, todavía desde Colombia, Morena también se había referido a María del Mar. “Es una amiga de mi papá”, respondió cuando fue consultada en LAM por el vínculo de su padre y la escritora. Además la calificó como una “muy buena chica” a quien se encargó de contarle cómo estaba la salud Rial hasta que llegaron ella y su hermana. “Nos encontramos en este viaje y se presentó conmigo”, contó la joven sin dar más precisiones al respecto.