La foto de Guillermo Vilas y la preocupación por estado de salud

Guillermo Vilas sufre un principio de Alzheimer. El diagnóstico se reveló en 2020 y fue Tito Vázquez, extenista y capitán del equipo argentino de Copa Davis, quien se desempeñó como profesional en los años 1970 y que posteriormente sirvió como entrenador de tenis y capitán del equipo argentino de Copa Davis en dos oportunidades, el vocero en 2018 de hablar sobre la salud del extenista. “Nadie lo dice, pero creo que él tiene un principio de Alzheimer”, comentó.

Willy vive en Mónaco acompañado por su mujer y sus hijos, y allí recibe los pertinentes cuidados de salud que requiere frente al serio cuadro que sufre.

Otro de los que habló sobre el presente de Vilas fue quien fuera su antítesis deportiva, José Luis Clerc, y no pudo eludir la emoción: “Hace muchos años estaba en Roland Garros, me fui a su academia de tenis en Mallorca y me mandó un whatsapp donde me dijo ‘Batata, estoy un poco enfermo’. Es muy duro hablar de él. Yo hice toda mi carrera a su lado, lo extraño y sufro mucho por él”, contó Clerc hace algunos años en un programa de Mirtha Legrand.

Conociendo con más detalle el diagnóstico de Vilas

El Alzheimer es un tipo de demencia que provoca problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas diarias.

En sus primeras etapas, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno. Las personas con esta enfermedad viven un promedio de ocho años después de que los síntomas se vuelven evidentes, pero la supervivencia puede oscilar entre cuatro y 20 años, dependiendo de la edad y otras afecciones de salud.

Cómo se trata el Alzheimer

En la actualidad, el Alzheimer no tiene cura, pero dos tratamientos demuestran que la eliminación de la beta-amiloide, una de las características de la enfermedad en el cerebro, reduce el deterioro cognitivo y funcional en las personas que viven con el Alzheimer temprano.

Otros tratamientos pueden demorar temporalmente el empeoramiento de los síntomas de la demencia y mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus cuidadores. Hoy en día, hay un esmero mundial para encontrar mejores formas de tratar la enfermedad, retrasar su aparición y prevenir su desarrollo.

Fuente: TN Deportivo