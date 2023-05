El mensaje de Calu Rivero tras la absolución de Juan Darthés

Después de que la Justicia brasileña absolviera a Juan Darthés de la causa que se inició a partir de la denuncia por abuso sexual que le realizó Thelma Fardin, miles de personas se solidarizaron con la actriz y remarcaron que creen en su palabra. Una de las figuras que no tardó en manifestarse a su favor fue Calu Rivero, quien había denunciado que sufrió un acoso por parte del actor en 2012 cuando grabaron la ficción Dulce Amor (Telefe).



“La justicia está en nuestra felicidad. En nuestra integridad, en aprender y avanzar. La vida es muy corta y las leyes muy raras. Hecha la ley, hecha la trampa… Hoy puedo comprender en el cuerpo el sentido de esta frase”, expuso ‘Dignity’ en sus redes sociales junto a una foto en la que aparece junto a su hijo Tao y el hashtag “absuelto no inocente”.

Además, también se expresó a través de sus historias de Instagram. En una de las publicaciones que compartió se puede escuchar al periodista Gustavo Grabia, quien detectó algunas contradicciones en el veredicto de los magistrados. “De las 54 páginas del fallo, 50 cuentan que Thelma tiene razón en todo. Y no es que dice ‘eso no sucedió', solo que le deja alguna duda”, señaló el comunicador.

El mensaje de Calu Rivero después de que la Justicia brasileña absolviera a Juan Darthés. (Foto: Instagram / lacalurivero)



Por otra parte, Rivero también le dedicó un mensaje muy especial a Fardin: “Te quiero mucho. Es muy fuerte por todo lo que pasamos, lo integras que somos y todo lo que aprendimos. Por siempre estará para ti”.

Los posteos en los que Calu Rivero se solidarizó con Thelma Fardin. (Foto: Instagram / lacalurivero)

Calu Rivero reveló qué le dijo Juan Darthés cuando le pidió que no la acosara en las escenas de “Dulce amor”

En noviembre de 2020, a ocho años de la telenovela, Calu Rivero se animó a contar qué le respondió Juan Darthés cuando le pidió que dejara de sobrepasarse.

“Era la actriz principal de un gran éxito, me sentía muy feliz. Era mi sueño, pero a la vez tuve una experiencia muy mala con el otro actor principal. Este tipo estaba abusando de su poder, estaba modificando las escenas para tocarme y besarme más de una manera horrible. Me sorprendió porque la cámara estaba grabando y todos estaban ahí, el director, todos y nadie hizo nada”, comenzó diciendo una charla íntima con la plataforma estadounidense StyleLikeU.

Calu y Darthés formaron parte de la novela "Dulce amor" en 2012. (Foto: Prensa Telefe)



La catamarqueña reconoció que la situación “se volvió una mier...” y no le quedó otra que contactarlo por las redes sociales para ponerle un freno, ya que no tenía su número de teléfono: “Nunca quiso hablar de otra manera que actuando. Recuerdo haberle mandado un mensaje en Twitter diciendo ‘esto es todo, no puedo, necesito que cambies y entiendas’ y me dijo ‘ok, podemos hablar con el productor para cambiar la historia, quizás podemos sacarte del programa’”.

Fueron varios los actores de Dulce Amor que desconfiaron de su relato. Sin embargo, el pedido de disculpas llegó cuando Thelma Fardin denunció públicamente que Darthés la había violado durante una gira de Patito feo en 2009.