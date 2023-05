Las tensiones dentro del Frente de Todos, lejos de ceder a medida que se acercan las definiciones, siguen creciendo. En el congreso del PJ bonaerense, Máximo Kirchner volvió a presionar por una suma fija para los trabajadores y este lunes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió a responderle: “Las acciones que se llevan a la práctica no es rompiendo todo y sin una salida, hay que hacer las cosas de la mejor forma. Claro que si se pudiera hacer, se haría”, dijo.

Los cruces del ministro con el ala dura k son cada vez más frecuentes dentro de la coalición opositora. En un plenario militante encabezado por Victoria Tolosa Paz -que le quiere disputar la PASO a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires- ya había cruzado a La Cámpora y había vuelto a mostrarse como un leal del presidente Alberto Fernández.

“Necesitamos dar pelea y decir las cosas como son. No vamos a aceptar mansamente esa soberbia de La Cámpora. Nos quieren mostrar que pertenecen a una vanguardia iluminada, cuando no son vanguardia ni son iluminados”, había dicho el ministro poco después de que el Presidente anunciara su decisión de no ir por la reelección.

El albertismo otra vez contra La Cámpora



Desde su llegada al Gabinete, Aníbal Fernández fue cruzando la línea del cristinismo para pasar a engrosar las filas del albertismo, hasta convertirse en uno de sus más férreos defensores.

“El tema lo tiene que resolver el Gobierno de la mejor forma que pueda, con capacidad para poder hacerlo. No lo escuché (a Máximo), pero la realidad es que las acciones que se llevan a la práctica no es rompiendo todo y sin una salida, hay que hacer las cosas de la mejor forma. Claro que si se pudiera hacer, se haría”, dijo en declaraciones a radio Perfil.

Máximo Kirchner encabezó un acto del PJ bonaerense en La Matanza

En plena escalada inflacionaria, el PJ bonaerense realizó un congreso sin definiciones electorales, pero con señales políticas. El presidente del partido e hijo de la Vicepresidenta nuevamente lanzó advertencias para la CGT, cargó contra la Corte Suprema y volvió a presionar con un aumento de suma fija.

“Sabemos que es mejor la paritaria que la suma fija. Le pedimos con toda humildad a los compañeros de los sindicatos y la CGT que, aunque todos sabemos que la paritaria es mejor que una suma fija, nuestra gente necesita una mano ahora, la necesita ya, para poder afrontar los abusos del poder económico en los precios. Suma fija ahora, paritaria después y si se puede doble aguinaldo para los trabajadores”, dijo.

Hasta ahora, la posibilidad de avanzar con un aumento de suma fija fue rechazada abiertamente por el Presidente y por los principales gremios, y es un tema sobre el que Sergio Massa evitó pronunciarse, pero sobre el que jamás avanzó. En su entorno descartan la medida. la cifra de inflación de abril puede cambiar los planes.