Santiago Maratea sigue con la colecta para Independiente. El influencer va mostrando como los hinchas van aportando a la causa, sin embargo, este lunes, apuntó contra los periodistas que aseguran que cobra diez millones de pesos por ser el fiduciario de la movida.

A través de sus historias de Instagram, el influencer disparó: "Los periodistas tuvieron las chances de mostrar que no siempre son unos miserables y la desperdiciaron". Luego, agregó: "Me perseguían para que mostrara el fideicomiso, como si estuviera ocultando algo, cuando no es así. Además lo iban a editar y crear una noticia falsa, por qué estoy obligado a mostrarles? Los periodistas desinforman e instalan odio".



Además, denunció: "Accedieron al fideicomiso y crearon una noticia falsa para mancharme. Mi equipo me decía por qué no lo mostraba y yo lo hice porque lo iban a usar para mancharme. Inventaron algo porque el fideicomiso no tiene nada de interesante, si lo leés en un noticiero hacés una clase de derecho".

Luego hizo foco en quienes aseguran que cobra diez millones por ser fiducario: "Se agarraron de que cobro diez millones de pesos por mes aparte del cinco por ciento. Diez millones es exageradísimo el números, aparte no es además del 5 por ciento es un plan de pagos para que sea más tranquilo el pago de ese 5 por ciento. Además, ¿quién creés que realiza el pago? Yo ¿De dónde sale la plata? De la cuenta de fideicomiso".

Por último, recalcó: "Yo voy a mostrar todas las transferencias de todos los pagos que haga el fideicomiso, entre ellos el abogado, el auditor, el fiduciario. Todo está en ley, todo es normal y transparente". En una historia que subió luego del descargo mostró que ya se recaudaron $762.737.046 millones de pesos, lo que equivalen a 3.178.071 dólares, la mitad de la deuda con el América de México.

Cauteruccio cumplió su promesa con un pequeño hincha de Independiente

El delantero de Independiente alcanzó los 10 goles con la camiseta del equipo de Avellaneda y respetó un pedido que le habían hecho antes del torneo.

Independiente le ganó este sábado a Tigre por 2-1 como local, con un gol agónico de Martín Cauteruccio que estuvo en suspenso por revisión del VAR y finalmente provocó un fuerte desahogo del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini en la continuidad de la 16ta. fecha de la Liga Profesional.

Nicolás Vallejo (5m.PT) puso en ventaja al local y Mateo Retegui (31m. PT), uno de los máximos anotadores del torneo con 10, empató transitoriamente para la visita. Con este resultado, el Rojo sumó 17 puntos y Tigre quedó con 21 unidades.



LA PROMESA QUE CUMPLIÓ MARTÍN CAUTERUCCIO

Martín Cauteruccio llegó a los 10 goles con la camiseta del Rojo, gracias a sus nueve tantos por la Liga Profesional de Fútbol y la conquista por Copa Argentina. Más allá de los números esa cifra no pasó desapercibida ya que el uruguayo le había hecho una particular promesa a un pequeño hincha si llegaba a esa cantidad de festejos.

"Promesa cumplida N°10", publicó el goleador del Rojo en su cuenta oficial de Twitter y rápidamente este cambio se viralizó en las redes sociales.