"Estamos más seguros que nunca de que vamos a ganar el Gobierno. Necesitamos estar preparados para todo el proceso que se viene y el día de las elecciones, hacer una muy buena fiscalización. Tenemos que cuidar los votos. Ellos se van a querer quedar en el poder a como dé lugar. No tenemos que bajar los brazos, no nos tenemos que dormir. No es fácil pero en cualquier momento vamos a tener una fecha de elección y tenemos que seguir con la misma intensidad que teníamos".

Esas fueron las palabras del referente de Juntos por el Cambio y candidato a gobernador, Roberto Sánchez, quien se reunió con Silvia Elías de Pérez y José María Canelada.

Sánchez agregó que los tucumanos "están con bronca, con ganas de que el Gobierno cambie". "Es un gobierno tramposo que nos lleva a los peores índices del país. En educación, en salud, en infraestructura".

"El oficialismo buscaba hacer trampa"

Canelada afirmó que las elecciones se suspendieron "porque el oficialismo buscaba hacer trampa" y añadió que el gobernador Juan Manzur y su vice, Osvaldo Jaldo, "buscan separarse de un Gobierno del que son parte. Ellos también son responsables del peor Gobierno de la historia. Les vamos a ganar. Nosotros vamos a seguir caminando todos los barrios, casa a casa. Hay una expectativa de cambio en Tucumán y esa oportunidad solo se puede concretar con Roberto".

Por su parte, Elías de Pérez señaló que en estas semanas escucharon muchas historias tristes en Tucumán. "Por las cloacas explotadas, por la inseguridad, por el dengue. Por todas esas personas, no podemos bajar los brazos. Este grupo acompañó a Roberto desde el principio y lo seguirá haciendo. Vamos a transformar juntos Tucumán".