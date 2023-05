Crimen de Chacabuco 59: Una peluquera fue detenida

El viernes pasado, en horas del mediodía, la Unidad Fiscal de Homicidios II, que actualmente conduce el fiscal Ignacio López Bustos, tomó conocimiento de un hecho ocurrido en calle Chacabuco primera cuadra, donde se halló el cuerpo de una mujer, dentro de una cisterna.

La médica que realizó la autopsia confirmó que se trató de una muerte violenta y se está trabajando para identificar a la víctima.

Una detenida

Durante un allanamiento de la División Homicidios, una mujer fue detenida en la avenida Belgrano al 2.600, según publica el diario La Gaceta.

La supuesta víctima habría tenido una serie de inconvenientes con una peluquera que le alquilaba el local. Por esa razón, los pesquisas se presentaron en el domicilio donde encontraron importantes evidencias de que ésta mujer estaría vinculada al crimen.

La investigación no ha culminado, sino que continúa adelante, ya que hay fuertes indicios de que la sospechosa no habría actuado sola, sino con la complicidad de una o más personas. No se descarta que el crimen esté vinculado a las drogas.