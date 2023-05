Farré sobre la hinchada de Boca: "no creí fueran para mí"

La vuelta de Guillermo Farré a la Bombonera, esta vez como entrenador de Belgrano, tuvo unos cuantos bemoles. Pese al mal trago por el resultado negativo a una semana del clásico cordobés, el DT se llevó una inesperada sorpresa.

Una vez que el equipo salió a la cancha y Farré se acercó al banco de suplentes para dar inicio al duelo de la fecha 16, los hinchas de Boca decidieron homenajearlo con una lluvia de aplausos.

"Sinceramente, no creí que era para mí, pero me di cuenta cuando me di vuelta y vi a los jugadores de Boca en la mitad de cancha. Es parte del folclore del fútbol, al cual pertenezco", comentó Farré, quien se sorprendió con la secuencia.

Sucede que, en la Promoción de 2011, el entonces volante central de Belgrano se convirtió en el verdugo de River. ¿Cómo fue? El primer partido, en Córdoba, terminó 2-0 a favor del local pero, en la vuelta, fue Farré quien anotó el empate definitivo que condenó a River a la B por primera vez en su historia.

"Habrá quedado un recuerdo mío en algún momento... Es gratificante de mi parte haber sido de un momento importante, no para el folclore sino para lo que fue mi carrera como deportista y al club que pertenecía", agradeció el gesto.

Derrota y polémica

En su visita a la Bombonera, Belgrano cayó 2-0 frente a Boca y el segundo tanto despertó todo tipo de interrogantes. "Sinceramente no sé bien qué fue lo que cobró. Martín Payero estaba en offside, lo analizamos. Intenta participar en la jugada porque tira el disparo y no alcanza a tocar", analizó Farré.

El DT insistió en que "habrá que ver si primero estaba en offside" pero, a su criterio, "tiene intensión de jugar", por consiguiente debería haber sido offside. "Si no lo fue, me quedo callado y no digo nada. Se percibe que nuestro arquero se prepara para ese remate", aseguró.

A pesar de las dudas, Farré elogió la jugada previa al gol de Darío Benedetto. "Más allá de eso, fue una gran contra de Boca que terminó muy bien. Nos sorprendimos por la bandera en alto, pero te queda la duda de qué fue lo que sucedió", sostuvo.

Fuente: Olé