El impactante mensaje de Jorge Rial en su vuelta a la radio

Jorge Rial sufrió un episodio cardíaco y tuvo que ser internado de urgencia en Colombia, el pasado 29 de abril, donde se encontraba de vacaciones. El periodista, de 61 años, permaneció durante varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínicas del Country de Bogotá, donde fue intervenido y le colocaron un stent, que fue el tercero en su vida. Este lunes, el comunicador sorprendió a sus compañeros en el estudio de Argenzuela (Radio 10) y reveló detalles de su salud: “Estuve muerto durante 10 minutos”, contó.

“Perdón por la voz, después de tener un caño [ya que debieron intubarlo] 14 horas puesto en la garganta”, comenzó Rial, frente a sus compañeros del estudio de radio, a quienes sorprendió al aparecer de manera imprevista ese lunes. Y les transmitió su agradecimiento por estar pendientes de él: “Sé que se sufrió mucho acá, es mucha la angustia que pasamos todos”.

El periodista dio detalles de cómo vivió el episodio en el que se complicó su cuadro de salud durante sus vacaciones en Colombia. “Me atravesó una situación extrema que todavía trato de reconstruir. Nadie piensa que va a pasarle y me atravesó, primero el cuerpo. Ahora estoy haciendo las primeras salidas a caminar. Y, después, la cabeza, que me la rompió en mil pedazos. Nadie está preparado para morirse y, literalmente, fue lo que me pasó”, aseveró Rial.

Y detalló: “En mi hoja clínica, dice que sufrí una muerte súbita. Estuve, más o menos, 10 minutos muerto. Diez minutos [los profesionales] tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron a palos. Me duele mucho la caja torácica”. Además, el periodista puntualizó: “Omar es el nombre del enfermero que se negó a dejarme ir. Todavía no lo asumí, fue terrible, y aún no terminé de armar todo. Pero sé que tuve mucha suerte”.

“Era el caso más complejo de la UCI”

Rial explicó que sintió un dolor muy fuerte en el pecho cuando se despertó a las ocho de la mañana y decidió acudir al hospital porque, según afirmó, sabía que “algo iba a pasar”. “Lo más curioso fue que el electrocardiograma dio bien. Pero, a los 20 minutos, vino un médico y me dijo que tenía malas noticias, que estaba atravesando un infarto”.

“Me estaba haciendo las pruebas y ahí, me fui. Me contaron que se me fueron los ojos para atrás y empecé a ahogarme”, describió el comunicador. Y siguió. “Me tuvieron 14 horas sedado, dormido. Tuve un paro cardíaco con muerte súbita, así se llama técnicamente”.

Además, el periodista contó que se trató del “caso más complejo dentro de la UCI”. “Cuando volví en mí, intenté tocarle la mano a la enfermera, para que supiera que estaba vivo. Sentía una especie de tela en toda la cara, que eran las gasas para los ojos. Hasta que me sacan la tela y le clavo los ojos directo a la enfermera, para decirle: ‘Estoy acá, no me entierren’. Estaban los médicos, mis hijas. No entendía nada”, apuntó.

Y concluyó: “En la cama, estuve seis o siete días, donde la peleé y, en esa cama, fue donde me morí”.

La sentida reflexión de Jorge Rial: “La muerte no es dolorosa”

Jorge Rial envió un mensaje sobre lo que le pasó: “La muerte no es dolorosa, es un lugar cálido. El dolor es el que dejás. Pero les quiero decir a todos que ese momento es absolutamente glorioso. Es lindo. Te atrae, te lleva, te absorbe, te llama”, señaló.

“En el momento de inconsciencia escuché la voz de mi nieto: ‘Dale, tata, dale’. Pasaron cosas que tengo que armar un rompecabezas, porque es muy fuerte. Hay algo, de verdad, yo lo vi y no fue desagradable. No perdí el miedo a la muerte, pero tengo una mirada completamente distinta. Lo único que me asustó y me desesperó fue lo que hice los últimos días, como ver películas con mi familia. Dije: ‘Esto no lo estaría haciendo’”.

