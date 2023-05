Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich acordaron esta mañana reglas de competencia para definir los candidatos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires durante una reunión de la que también participaron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Según precisaron a través de un comunicado de prensa, el enfrentamiento que existe entre Fernán Quirós y Jorge Macri por la postulación a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se resolverá a través de encuestas que se realizarán en los próximos días y cuyo resultado se conocerá a fin de mes. Los dos ministros que aspiran a la sucesión de Rodríguez Larreta en la sede de Uspallata estuvieron de acuerdo con este mecanismo de definición.

En cambio, en la provincia de Buenos Aires no habrá candidato único: Rodríguez Larreta y Bullrich tendrán sus propios precandidatos a gobernador (uno cada uno). En el caso del intendente porteño ya está definido quién ocupará ese casillero: será su ex vicejefe, Diego Santilli, quien desde 2021 recorre el distrito con la intención de suceder a Axel Kicillof. Lo de Bullrich es más difuso. Aún no eligió un candidato bonaerense y repartió gestos entre Javier Iguacel, Néstor Grindetti y Cristian Ritondo, que pelean por ser ungidos formalmente.

Con la reunión realizada esta mañana y estas nuevas reglas de competencia definidas, los “popes” del PRO buscan dejar atrás la cruenta interna que protagonizaron en los últimos meses y que algunos armadores creen que ha impactado en la intención de voto del espacio frente al crecimiento del libertario Javier Milei.

“Esta mañana tuvimos una reunión en la que se avanzó en este acuerdo. Me parecen dos buenas decisiones. Ellos avanzaron en ese acuerdo que representa un avance con respecto a la unidad y el orden que nos pide la gente, que todo el tiempo nos solicita que estemos unidos”, contó Vidal este mediodía en diálogo con el periodista Luis Majul en radio El Observador.

La diputada, que días atrás declinó su postulación Presidencial, ratificó además que apoyará la postulación de Ritondo en provincia de Buenos Aires y anticipó que no se jugará por ningún candidato en CABA.

“Hoy no soy candidata a nada ni voy a serlo. Estoy para acompañar a Juntos por el Cambio. Este es un momento para acompañar y todos los candidatos a Presidente y quien sea el candidato a jefe de Gobierno sabe que puede contar conmigo”, aseguró Vidal.

El comunicado completo

Hoy los dos precandidatos a presidentes del PRO nos reunimos en un desayuno de trabajo y acordamos las siguientes definiciones:

1. Nuestros equipos de campaña avanzarán juntos en temas operativos como fiscalización de la elección y boletas y una posición única del PRO en relación a la incorporación de nuevas fuerzas políticas a Juntos por el Cambio.

2. Habrá un precandidato único a Jefe de Gobierno de la Ciudad que represente al PRO. El mismo se definirá por encuestas que se realizarán en los próximos días. Hacia fines de mayo, de acuerdo a los resultados, se decidirá quién es el precandidato único. Tanto Jorge Macri como Fernan Quirós están de acuerdo con este mecanismo de definición.

3. En la provincia de Buenos Aires, cada precandidato a presidente del PRO tendrá su propio precandidato a gobernador, por lo que habrá PASO en esta categoría.

Al igual que lo hicimos esta mañana, mantendremos reuniones periódicas que nos permitan avanzar en los temas pendientes, cuidando la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio.