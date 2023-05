Mundial sub 20: se agotaron las entradas para la final

El Mundial sub 20 en la Argentina está a la vuelta de la esquina y a medida que se acerca el inicio del campeonato crece la expectativa por el debut de la Selección argentina, el próximo sábado a las 18 ante Uzbekistán en Santiago del Estero. Mientras tanto, ya se agotaron las entradas para la gran final que se jugará el domingo 11 de junio en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

El equipo de Javier Mascherano se está preparando en el predio Lionel Messi en Ezeiza con vistas al partido contra Uzbekistán, que será el primero del Grupo A. Luego, enfrentará a Guatemala el martes 23 de mayo en Santiago del Estero y se medirá contra Nueva Zelanda el viernes 26 de mayo en San Juan.

Para los tres primeros partidos de la Argentina todavía quedan entradas a la venta, pero se estima que se agotarán en los próximos días.

El seleccionado nacional no se había clasificado para disputar el Mundial de la categoría que tenía a Indonesia como sede. Sin embargo, podrá jugar como país organizador elegido por la FIFA luego de quitarle la designación al país asiático.

Mascherano no podrá contar con algunos jugadores que hubieran sido muy importantes para el equipo como Alejandro Garnacho del Manchester United, Nicolás Paz del Real Madrid y Facundo Buonanotte del Brighton. Las FIFA no obliga a los clubes a ceder a los futbolistas para el Mundial sub 20 y las negociaciones que realizó la AFA no fueron suficientes para torcer la decisión de los europeos.

Sin embargo, el Dt tendrá un plantel con jugadores de buen rendimiento en sus clubes argentinos como Agustín Giay de San Lorenzo, Valentín Barco de Boca, Valentín Gómez de Vélez, Federico Redondo de Argentinos Juniors, Gino Infantino y Alejo Véliz de Rosario Central, Juan Gauto de Huracán y Brian Aguirre de Newell´s.

Además, hay seis futbolistas que juegan en Europa y que fueron cedidos por sus clubes y seguramente serán de gran valor para el equipo: Román Vega del Barcelona, Mateo Tanlongo del Sporting de Lisboa, Máximo Perrone del Manchester City, Valentín Carboni del Inter, Matías Soulé de la Juventus y Luka Romero de Lazio.

En el único amistoso de preparación disputado hasta ahora, la Argentina goleó 4 a 0 a República Dominicana con goles de Valentín Carboni, Ignacio Maestro Puch y Juan Gauto en dos oportunidades. Hoy se medirá ante Japón desde las 15.30 en el predio de Ezeiza.

La Selección buscará ser gran protagonista del Mundial luego del mal desempeño en el torneo clasificatorio que se disputó entre enero y febrero, en el, cual fue eliminado en la primera ronda. Mascherano fue ratificado en el cargo por la AFA (Scaloni y Messi le pidieron que no renuncie) y ahora el objetivo será conquistar el séptimo título juvenil en la historia.

Diego Maradona en 1979 y Lionel Messi en 2005 fueron campeones del mundo sub 20 y el último logro Albiceleste en la categoría fue hace 16 años.

Entradas agotadas para la final del Mundial sub 20

En el sitio web Deportick ya no quedan entradas disponibles para la jornada final del Mundial sub 20 que se jugará el domingo 11 de junio en La Plata, y que tendrá el partido por el tercer puesto a partir de las 15 y la finalísima a partir de las 18. Las localidades en todos los sectores están agotadas con precios entre los 6 mil (las generales) y los 8 mil pesos (las plateas).

En La Plata también se jugarán las dos semifinales del certamen el jueves 8 de junio y todavía hay entradas disponibles con precios entre 4500 y 6000 pesos.

Las entradas de la fase de grupos cuestan 3 mil pesos.