Qué pasa cuando bloqueo o reporto un contacto en WhatsApp

WhatsApp ofrece las funciones de bloquear y reportar a un contacto para mantener la privacidad y controlar las interacciones en la plataforma. Pero, ¿Qué sucede cuando se bloquea o se reporta a una persona en WhatsApp y cómo esta acción puede afectar la experiencia de los usuarios?

Qué ocurre cuando se bloquea a una persona en WhatsApp

Privacidad y protección de usuarios: Al bloquear a alguien en WhatsApp, se establece una barrera que restringe la comunicación entre los usuarios. La persona bloqueada ya no podrá ver tu foto de perfil, estado o la última vez que te conectaste. También quedará fuera de la lista de contactos y no recibirá notificaciones de tus mensajes.

Mensajes no entregados: Cuando bloqueas a alguien, los mensajes que esa persona te envíe no serán entregados a tu bandeja de entrada. El remitente solo verá una marca de un solo tic, indicando que el mensaje fue enviado pero no entregado. Del mismo modo, si intentas enviar un mensaje a alguien a quien has bloqueado, solo verás una marca de un solo tic en tu propia pantalla.



Eliminación de chats anteriores: Bloquear a una persona en WhatsApp no eliminará los chats o mensajes anteriores intercambiados con esa persona. Sin embargo, esos chats bloqueados se ocultarán y no serán accesibles a menos que desbloquees a la persona en cuestión.

Exclusión de grupos y llamadas: Cuando bloqueas a alguien en WhatsApp, esa persona será automáticamente excluida de los grupos en los que ambos participen. Además, no podrán realizar llamadas de voz o videollamadas contigo.

Limitaciones y advertencias: Es importante tener en cuenta que bloquear a alguien en WhatsApp no impide que esa persona te mencione o hable de ti en grupos en los que ambos participen. También pueden comunicarse contigo a través de otro número de teléfono o cuenta si no los has bloqueado.

WhatsApp: qué pasa cuando reporto a un contacto