El viernes por la noche, la fiscal de la UFI 3 de Esteban Echeverría Vanesa González dispuso la elevación a juicio oral de la segunda causa contra Sebastián Villa por “abuso sexual con acceso carnal”, radicada por Tamara Doldán.

Si bien el futbolista negó las conversaciones de Instagram con la presunta víctima, alegando que no eran de su cuenta verificada, tras la extracción de datos del celular de ella se comprobó que todos los mensajes, efectivamente surgieron de dicha cuenta", según informaron fuentes de la causa al medio Doble Amarilla.



En tanto, la fiscalía inició una causa para investigar el rol del "Vikingo", ya que en la declaración testimonial de la víctima su nombre es mencionado en 17 oportunidades. Está sindicado como la persona que podría haber frenado el ataque pero no lo hizo acusando que él no los podía "interrumpir”.

Tamara Doldán denunció al futbolista de Boca el 13 de mayo del 2022 y luego lo ratificó de manera presencial en fiscalía. La víctima contó que el hecho ocurrió el 26 de junio de 2021 en el country donde reside Villa, ubicado en Canning, y afirmó, que tras un asado con compañeros de Boca, mantuvieron una discusión y él abuso sexualmente de ella.

La defensa de Sebastián Villa: "La denunciante tiene personalidad neurótica"

La psicóloga perito Agustina Santamaría declaró durante la nueva jornada del juiciio por violencia de género que Daniela Cortés le inició a Sebastián Villa en nuestro país.

La defensa de Sebastián Villa, el jugador de Boca acusado por violencia de género por su expareja, Daniela Cortés, llamó a declarar este martes a una psicóloga que evaluó a la denunciante días atrás en Colombia.

Agustina Santamaría, perito psicológica citada por la defensa de Sebastián Villa, explicó que Daniela Cortés tiene una "personalidad neurótica con rasgos histriónicos, pues pone afuera los conflictos internos", informó el sitio Diario Popular.

Cortés "tiene estructura infantil y narcisista, y es afín a establecer vínculos superficiales y poco duraderos por no poder reconocer las necesidades del otro", aseguró la perito que visitó a la joven en Medellín, Colombia, entre el 24 y 25 de abril pasado.

Por otra parte, la denunciante "tiene un buen nivel intelectual, tiene recursos para poder responder necesidades del ambiente y tiene sentido común y de realidad, no presenta alucinaciones ni discurso alterado", agregó la perito presentada por la defensa.

Villa, de 26 años, fue denunciado por violencia de género en 2020 a raíz de un sangriento ataque que Cortés mostró en Instagram y ante la justicia argentina. Luego la modelo regresó a Medellín y el jugador de Boca se quedó en Buenos Aires.

Santamaría no confirmó ni negó que haya ocurrido el episodio de violencia de género el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían Sebastián Villa y su expareja en el barrio privado Saint Thomas de Canning, en el sur del Conurbano bonaerense.

Lo que sí pudo determinar la perito fue que la modelo "actúa de manera impulsiva" frente a un rechazo, lo que contribuye a cementar el argumento de la defensa sobre el altercado entre ella y Villa cuando el jugador de Boca quiso poner fin a la convivencia.

"Sí tiene tendencia a tomar elementos descontextualizados y en base a eso hacer algún tipo de juicio y la lleva a conclusiones erróneas", señaló Santamaría.

Cortés llevó a juicio a Villa por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", pero el jugador también está involucrado en una causa por abuso sexual por el que fue denunciado en junio del 2021.