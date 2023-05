El puntero River, no pudo aprovechar el envión anímico de haber vencido a Boca en el Superclásico, y cayó merecidamente 2-1 ante Talleres en Córdoba en un partido correspondiente a la 16ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes con un marco imponente de 57.000 espectadores con público de Talleres y también de River, contó con un doblete de Rodrigo Garro que le terminó dando la victoria al conjunto local. Matías Suárez descontó para el equipo de Martín Demichelis.



Con este resultado, el torneo está que arde y al parte alta de la tabla quedó muy pareja: el Millonario tiene 37 unidades, San Lorenzo lo sigue muy de cerca con 32 y la "T", que consiguió un importante triunfo, tiene 30 y se suma a la lucha por el campeonato.

Rodrigo Garro marcó el 1-0:

Rodrigo Garro aprovechó el rebote tras una gran jugada de Ramón Sosa y puso el 1-0 de la T ante River

Golazo de Garro para el 2-0:

Rodrigo Garro sacó un zurdazo al ángulo inatajable para Armani. La T derrota a River por 2-0

Matías Suárez descontó para el Millonario:

Matías Suárez metió un gran cabezazo para poner el 1-2 del Millonario ante Talleres

EL HISTORIAL ENTRE TALLERES Y RIVER

En el historial jugaron 60 veces, con ventaja riverplatense con 30 triunfos contra 17 de "La T" y 13 empates.

Martín Demichelis aseguró que River va a superar la derrota ante Talleres: “Nos vamos a levantar”

El entrenador admitió que no salió bien el planteo táctico que habían pensado y justificó la salida de Rodrigo Aliendro.

River cayó en Córdoba por 2-1 ante Talleres. Es una provincia que no le trae buenos recuerdos a Martín Demichelis, ya que en esta Liga Profesional también perdió por el mismo resultado ante Belgrano.

El entrenador habló en conferencia de prensa y se mantuvo en la línea que intenta transmitir tanto en el triunfo como en la derrota: “El factor emocional es uno de los más importantes, no creo que el equipo se haya relajado. Por eso siempre digo que no hay campeón con 37 puntos. Hay que seguir trabajando con humildad y respeto a la profesión. No tengo dudas de que nos vamos a levantar. Conocimos la derrota después de 10 partidos y dos clásicos”.

Si bien en un momento estuvo perdiendo por dos goles de diferencia, el director técnico se mostró satisfecho con el final del partido: “Terminamos dentro de todo bien, haciendo el 2-1, dominando en cuanto a la posesión e intentando llegar por todos lados, pero no se pudo. Hay que felicitar a Talleres, que ante el mínimo error nos hizo sacar del medio”.