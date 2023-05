Gustavo Melella se impuso en las elecciones de este domingo en Tierra del Fuego con más del 50% de los votos, lo que significa que no habrá balotaje, sino que directamente accede a la reelección.

De esta manera, el actual funcionario fueguino se convierte en el primer gobernador en ganar dos elecciones consecutivas y en primera vuelta en esa provincia, dejando en segundo lugar a los votos en blanco que obtuvieron más del 20% de los sufragios.



Por detrás de esta opción, quedó Héctor Stefani, candidato del PRO, rondando el 10%, hasta el momento, mientras que Laura Almirón, de Republicanos Unidos y aliada de Javier Milei a nivel nacional, obtuvo el 7,42% de los votos.

De esta manera, Melella está superando el apoyo inicial logrado en 2019, cuando llegó a la gobernación por primera vez, venciendo a su antecesora en el cargo, la exgobernadora Rosana Bertone, con el 50,9% de sufragios.

Tierra del Fuego: Gustavo Melella votó y realizó una fuerte critica a la Justicia y a la oposición

"Las elecciones se ganan en las urnas, no en la Justicia", manifestó el actual gobernador de Tierra del Fuego que busca la reelección.

Antes de emitir su voto, el actual gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien buscará la reelección con el Frente Unidos Hacemos Futuro, realizó una fuerte crítica a la oposición y a la Justicia, tras la intervención de la Corte Suprema en las elecciones de San Juan y Tucumán.

"Es triste que intervenga de la forma que lo hizo en una cuestión provincial interna y que lo haga tan sobre la fecha. Me parece un gran despropósito", comentó el gobernador de Tierra del Fuego en diálogo con C5N, que se presentó a votar a las 8.30 en el Centro Polivalente de Arte de Río Grande.



En cuanto a la jornada electoral, Gustavo Melella manifestó: "que sea en paz y todos los fueguinos votemos a quien mejor creamos que sea nuestro candidato", y remarcó que en Tierra del Fuego no hay grieta: "yo creo que es el negocio de unos pocos, que le sirve a unos pocos, no a nosotros. En Tierra del fuego no hay grieta, ustedes lo ven en la lista de legisladores que tenemos de Forja, radicales, peronistas, independientes, porque es la unidad de los fueguinos”.

En este contexto, el Gobernador deseó que luego de que se lleven a cabo las elecciones la provincia siga siendo "la misma", y agregó: "hemos recuperado empleo y tenemos que seguir recuperándolo, tenemos que lograr que todos nuestros pibes y pibas puedan desarrollar seguir viviendo en paz”.