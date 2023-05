El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, votó en las elecciones legislativas y municipales y apuntó contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que suspendió las elecciones a gobernador en la provincia.

"Voy a contestar al fallo, pero no sé en carácter de qué porque me han notificado de nada. Hay un proceso de impugnaciones que llegó al máximo tribunal de la nación, pero a mí no me notificaron de nada. El proceso está suspendido porque hay algo en contra de mi persona, hay que ver si me sacan del campeonato", señaló el gobernador.

Uñac advirtió que Miguel Ángel Pichetto había adelantado el fallo de la corte una semana antes: "Dijo que yo estaba inhabilitado y después salió el fallo".

"Me siento suspendido por algunas fechas"

En ese sentido, habló sobre el fallo: "Creo en la justicia, no lo digo con ironía, creo que se va a expedir. Está eliminada la inhabilitación de vicegobernador y gobernador. Yo quiero que hoy el proceso electoral se desarrolle, tomé el camino de acatar el fallo, puedo no compartirlo, pero tengo que acatarlo".

El mandatario adelantó que antes del miércoles presentará los documentos para responder al fallo de la Corte Suprema y catalogó a la medida como “extemporánea”. "Va a haber una cámara conformada y no un gobernador, creo que es algo que el fallo no contempló", explicó.

Sergio Uñac, Gobernador de San Juan, votó en el mediodía de este domingo

"La constitución me habilita a un periodo más. Lo básico para un país es el respeto a la constitución. Suspender las elecciones a cuatro días de que se hagan es, por lo menos, suspicaz", añadió.

Por úlitmo, se refirió a las declaraciones de José Luis Gioja, quien dijo que le habían advertido a Uñac que no podía presentarse como candidato: "No tuve contacto con Gioja, nunca me dijo nada. Los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que ser prudentes".

Elecciones en San Juan 2023: una jornada histórica e inédita

Los sanjuaninos concurrirán este domingo a votar en una jornada histórica e inédita en la política de la provincia, porque no elegirán gobernador y vicegobernador debido a que la Corte Suprema de Justicia nacional suspendió el comicio para esos cargos, pero si sufragarán para futuros diputados provinciales, 19 intendentes y concejales, categorías para las cuales hay 6.347 candidatos.

La Corte dictó a menos de una semana de la votación una medida cautelar que suspendió los comicios en la máxima categoría, porque quiere revisar si el gobernador Sergio Uñac puede o no ser candidato a gobernador.

La medida fue tomada por los jueces en virtud de un pedido del candidato libertario Sergio Vallejos, que sostiene que el titular del Ejecutivo va en busca de su cuarto mandato, toda vez que en 2011 fue vicegobernador y en 2015 y 2019 gobernador de San Juan.

Con esta disposición la Corte, con tres votos, ordenó que no se vote por las dos primeras magistraturas de la provincia, aunque dejó que continúe el proceso electoral para las restantes cuatro categorías.

Por eso, hoy se elegirá a 19 intendentes, ediles de 19 concejos deliberantes, 16 diputados proporcionales y 19 diputados departamentales de entre 6.347 candidatos que se presentaron en los departamentos y con tres sistemas diferentes.

Esto es así porque los comicios para intendentes se regirán bajo el Sistema de Participación Democrática (SIPAD), que es una copia de la Ley de Lemas y que fue consagrado por el gobierno local después de que eliminara las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en diciembre de 2021.

En el Gobierno se informó que el estimado del costo de la elección rondará los 400 millones de pesos, según dijo la ministra de Hacienda, Marisa López. Habrá 5.500 efectivos policiales que custodiarán en forma directa los comicios y otros 2.000 en forma indirecta.

En las escuelas donde se vota no tendrán clases el lunes por la mañana.

El Tribunal Electoral que componen los vocales de la Corte de Justicia Daniel Olivarez Yapur y Adriana García Nieto y el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quatropani, informó que habrá un total de 3.590 autoridades a las que se les sumarán los 234 delegados que cobrarán 15 mil y 20 mil pesos cada uno.

Se informó que los cuartos oscuros estarán divididos en 4 sectores, uno para cada categoría, “para ayudar a que los electores no se confundan debido a la gran cantidad de candidatos que habrá en cada departamento”.