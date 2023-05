Turquía va a las urnas, la más importante del año

El presidente Recep Tayyip Erdogan llegó al poder empujado por la indignación popular tras el devastador sismo de 1999. Ahora, dos décadas más tarde, otro terremoto mayor que el anterior, con 55.000 muertos en febrero pasado, tal vez acabe por barrerlo del gobierno.

Sin dudas, Erdogan es la figura más influyente de la historia de la República de Turquía desde que Mustafá Kemal Atarturk la fundara en 1923.

Junto a su partido, el islamista AKP, ha ganado todas las elecciones desde 2002, aunque esa potencia empezó a menguar desde 2018, cuando su mayoría en el Parlamento debió apelar al apoyo de un grupo ultranacionalista.

Sin embargo, después de cinco mandatos que han transformado en forma sustancial el panorama político de su país (tres como premier y dos en la presidencia), el sultán de Estambul se enfrenta este domingo a su desafío electoral más complicado. Y esto ocurre pese a que su figura cuenta aún con fuerte arraigo en vastos sectores, en especial los del interior más conservador y religioso.

Por qué la elección en Turquía es la más importante del año

A horas del comicio, un total de doce sondeos daban ventaja al candidato opositor, el socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu, a la cabeza de una alianza de seis partidos, desde liberales a islamistas.

Aunque solo cinco encuestas vaticinaban que este político opaco y poco carismático logrará la mayoría de más de 50% de votos que le evite un balotaje previsto dos semanas después de la primera vuelta.

Las encuestas prevén que Recep Tayyip Erdogan perderá en esta primera vuelta

Un factor importante es la inflación en Turquía, que es más alta que en cualquier otro país del G-20 excepto Argentina. Según el Instituto Turco de Estadística (TUİK), fue del 64,27% en 2022, pero el independiente Grupo de Investigación de la Inflación (ENAG), la coloca en más del doble: 137,55%. Desde 2021, la lira turca perdió la mitad de su valor frente al euro. Erdogan prometió convertir a Turquía en una de las 10 mayores economías del mundo para 2023. Nada de esto sucedió. El país descendió del puesto 17 al 19. La renta per cápita cayó de 11.300 a 9.600 dólares, en lugar de aumentar a 25.000 dólares, como predijo el presidente. La clase media conservadora del interior del país creada en estos años ya no confía en los anuncios oficiales. Tiene nuevas aspiraciones que el régimen no puede cumplir. Y es la que ahora mira a la oposición.

El tercer factor determinante es cultural/generacional y se puede ver claramente en Estambul, donde los jóvenes laicos enfrentan permanentemente su actitud liberal y pro europea contra la pequeña elite gobernante, conservadora y religiosa. La nueva Turquía fue fundada por Mustafa Kemal Atatürk en 1923 y gobernada continuamente por la élite laica que despreciaba a la población rural, estrictamente religiosa. Erdoğan llegó a principios de siglo con la promesa de romper con esa casta que él denunciaba como corrupta.

Consiguió que los musulmanes devotos tuvieran más derechos y más visibilidad. Se levantaron las prohibiciones del velo en las universidades turcas y se desarrolló una nueva clase media conservadora en el corazón de Anatolia. Las redes sociales vinieron a aguarle el caldo. Los chicos se están volviendo cada vez más cosmopolitas y quieren ser como sus pares de una Europa que está a tiro de piedra.

Un estudio realizado por los analistas de opinión pública de la empresa KONDA, la más importante del país, mostró que la devoción religiosa está cayendo. Mientras que el 55% de los participantes en la encuesta se describían a sí mismos como religiosos en 2008, esa cifra había caído al 51% 10 años después. Y esta tendencia es mucho más fuerte entre los más jóvenes. La brecha generacional podría ser decisiva en estas elecciones. Los chicos de entre 18 y 25 años constituyen alrededor del 12% del electorado, y una encuesta indica que sólo el 18% de ellos tiene intención de votar al AKP.

Hay otro elemento para tener en cuenta en esta ecuación que es el religioso. Este domingo también se enfrentan dos visiones opuestas del Islam. El líder opositor Kılıçdaroğlu es aleví, una minoría en el mundo musulmán que se concentra en las zonas kurdas de Turquía. La gran mayoría de los 85 millones turcos son musulmanes sunitas y alrededor de un 20% son alevíes. A diferencia de sunitas y shiítas, los alevíes no van a la mezquita, no realizan el haj (la peregrinación a La Meca) y no ayunan durante el Ramadán. Esto los discrimina dentro de la sociedad turca más conservadora y muchas veces sufren ataques o se difunden mentiras sobre sus prácticas como que mantienen relaciones incestuosas. Nunca antes un aleví ocupó ningún cargo público importante. En general, los alevíes suelen obviar el tema y prefieren decir que no son religiosos. Por eso sorprendió cuando en el medio de la campaña, Kılıçdaroğlu envió por las redes sociales un video hablando del tema.

“La identidad nos convierte en lo que somos y, por supuesto, debemos respetarla”, afirma Kılıçdaroğlu. “No podemos elegir nuestra propia herencia, nacemos con ella. Pero hay cosas muy importantes en nuestras vidas que sí podemos elegir. Ser una buena persona. Ser honesto. Tener conciencia”. El video tuvo 35 millones de reproducciones y los analistas creen que fue más efectivo que cualquier otra publicidad.

Este es el contexto en el que este domingo se realizan “las elecciones más importantes del año en el mundo” como las calificó la prestigiosa revista The Economist. Unos comicios en el que Erdogan y su AKP enfrentan a una coalición de seis partidos que van desde la centroizquierda hasta la derecha más dura formando una Alianza nacional o “la mesa de los seis” como los bautizó la prensa. Y nombraron como candidato a Kemal Kiliçdaroğlu, de 74 años, líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco), secular, socialdemócrata y kemalista. Las encuestas marcan una ventaja en favor de Kilicdaroglu que se habría ido acentuando en los últimos días. De todos modos, todo indica que ninguno de los dos candidatos obtendrá una ventaja decisiva y tendrán que ir a una segunda vuelta el 28 de mayo.