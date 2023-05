El auge de alquileres temporarios es tendencia en Tucumán

Con la actual ley de alquileres, las propiedades se alquilan por tres años con una actualización económica anual ajustada por inflación. Para ingresar a una unidad, los inquilinos necesitan garantía propietaria, seguro de caución y una suma de dinero significativa. Además, en la Argentina sólo pueden comprarse hasta 200 dólares por mes y son muy pocos los que pueden acceder a esa posibilidad. En este contexto los alquileres temporarios ganan lugar entre inquilinos y propietarios.

Si te ponés a buscar, gran parte de la oferta es en esta modalidad: las opciones son variadas y opacan a los arrendamientos a tiempo prolongado. Según cómo esté equipado el inmueble, el día puede costar entre $ 5.000 y $ 10.000. Y de un tiempo a esta parte, son cada vez más los propietarios que optan por esta alternativa. Dedicados casi 100 % a turistas (por seguridad muchos no arriendan a tucumanos), este tipo de alojamientos -con muchas comodidades- constituyen una competencia económica y directa a los hoteles. Es una tendencia creciente en el mundo, sí, pero no sólo se da en la provincia por modernidad: tiene que ver con costos. “La ley de alquiler de viviendas se actualiza cada año y la rentabilidad baja mucho. Por esta razón los propietarios empiezan a notar que les conviene, aunque sea más laborioso, tener un alquiler temporario”, explica a este medio Fernando Guzmán, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia.

Aunque advierte que el rubro no recae sobre los corredores (el porcentaje de alquileres temporarios en inmobiliarias es bajo), sí reconoce que es una modalidad que crece. “No sentimos todavía un cimbronazo, de ver que los alquileres por contrato se van a temporario. Al menos por ahora; pero si entendemos que en el sector lo están viendo como una alternativa para salirse de la ley de alquileres, que es nefasta -reflexiona-; aún hay muchísima oferta de alquileres a largo plazo. Quizá no vemos el cambio porque los inmuebles nuevos, antes de entrar al mercado, directamente ya se llevan a esta forma de alquiler”.

¿Es redituable?

Si vamos a los números puros, y dejando de lado algunas cuestiones accesorias, la ganancia existe. Un monoambiente puede costar entre $ 30.000 y $ 50.000 por mes; la diferencia, arrendando en forma temporaria, es bastante. Pero hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Carolina empezó a administrar estos alojamientos hace cuatro años, y con el tiempo pasó a tener sus propios emprendimientos. “Mientras uno tenga buena atención y buen servicio con los departamentos siempre en condiciones, tiene mucha rentabilidad -asegura-; es una inversión fuerte, pero se recupera rápido. Las personas buscan la comodidad que a veces no tienen los hoteles, como tener cocina y privacidad, sobre todo”.

Ahora bien, hay que estar muy pendientes de todo. Y allí es dónde se vuelve un poco más complicado. Gabriel por ejemplo también trabaja con alquileres temporarios. “Esto se profundizó después de la pandemia. El trabajo remoto fue la llave para que muchas personas elijan alquilar un departamento temporal y vivir de esta forma -dice-; pero lo cierto es que son más caros. En números, sale más caro que un alquiler con contrato, pero son menos los requisitos. Sí, es cierto que ganás más, pero hay que invertir más y hay que prestar atención a cada detalle en cada alojamiento”.

Gabriel asegura, desde el punto de vista inmobiliario, que este tipo de emprendimientos son rentables aunque no estén siempre con inquilinos. “Entre 20 y 26 días de ocupación es un buen promedio, y con eso el propietario se lleva una buena ganancia. Obviamente, pasando por alto que tenés todos los gastos operativos y todo lo que conlleva mantener el departamento: limpieza, personal, lavandería... pero al final, sí ves más ganancias de lo que sería alquilar sin muebles -advierte-; muchos lo ven como una buena opción de inversión”.



Peligros y consorcios

Pero no todo es positivo, y eso lo esbozan todos los consultados. El negocio también tiene sus peligros.

La mayoría de alquileres pasajeros en Tucumán son en departamentos. Por eso es que la seguridad es lo que más preocupa a los consorcios. De repente, los vecinos se encuentran con desconocidos por los pasillos, y comienza a haber un movimiento irregular en sus edificios.

Susana Quiroga, presidenta de la Cámara de Administradores de Consorcios y Propiedades de Tucumán (Cacpt) es clara para hablar del tema. Si bien confirma que es mucho más redituable, advierte que esta modalidad afecta sobremanera a los consorcios.

“Si bien estos alquileres temporarios están considerados en el Código Civil a partir de 2014, no estaban antes en los reglamentos de copropiedad, porque no existían. Entonces, ahora se alquila y nosotros no sabemos quienes son los nuevos inquilinos temporarios. Yo, particularmente, he tenido consorcios en los que han estado desconocidos 15 días; han visto el movimiento en el edificio y han empezado a robar en los departamentos. Los descubrimos con las cámaras de seguridad después, pero ya no estaban. ¿Quién se hace cargo de todo eso? Nadie", sentenció.

Con información de LA GACETA