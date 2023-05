Tenso cruce en Twitter entre Estefi Berardi y Ángel de Brito

Primero fueron los comentarios que Estefi Berardi avaló en redes sociales. Lejos de quedarse callado y fiel a su estilo, Ángel de Brito le contestó. Por su parte, Yanina Latorre y Cinthia Fernández arremetieron contra la panelista y defendieron al conductor.

“No entiendo como lo niegan, es evidente. Todas las que se fueron, se llevaban mal con Yanina. La gente no es busca. No tenés que demostrar nada eres una chica que es muy trabajadora y excelente”, “Gente resentida e infeliz”, fueron algunos de los tweets que le puso “me gusta” Estefi.

Ante esto, Ángel escribió: “Los RT y me gusta de Estefi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad”. “Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes”, expresó la panelista.

Vos misma dijiste que te divertía y que reías de yanina en su cara. Y jamás me viniste a decir nada fuera del aire. Los haces de manera mediática, de la manera menos profesional que existe.



Son dos cosas diferentes.

Cuando me pediste protección y consejos en ciertos temas, te… https://t.co/pkL1GWYLFv — ANGEL (@AngeldebritoOk) May 13, 2023

Cinthia Fernández defendió a Ángel de Brito

A su favor, Cinthia le comentó que es una desagradecida total y que es mentira que las compañeras se fueron por culpa de Yanina Latorre. “Más libre ni se puede ser ahí. La libertad se sostiene con huevos y con información. No lo entendió bye solita”.

