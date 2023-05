Sergio Massa encabeza una reunión del equipo económico

El 8,4% de inflación de abril, acumulando 32% en el primer cuatrimestre del año y 108,8% en los últimos 12 meses, aceleró la agenda de reuniones y análisis de decisiones y medidas económicas para contener y revertir la aceleración inflacionaria del arranque del año.

Por esa razón, el ministro de Economía, Sergio Massa, encabeza en el Palacio de Hacienda una reunión con sus principales colaboradores, para elaborar medidas en respuesta a la escalada de precios, que se anunciarían este domingo. Participan de la misma el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores, Leonardo Madcur, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, el director de la Aduana, Guillermo Michel, el director del Indec, Marco Lavagna, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, el de Finanzas, Eduardo Setti, el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, la de Energía, Flavia Royón, el secretario de Desarrollo Productivo e Industria, José De Mendiguren, el de Comercio Interior, Matias Tombolini, además del secretario Legal del Ministerio, Ricardo Casal, y el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes.

Según pudo saber Infobae, el paquete de anuncios consistiría en medidas a comunicar a lo largo del fin de semana. Allí se incluyen tanto medidas en respuesta al ímpetu que muestran los precios y el alza de la canasta familiar como anuncios acerca de lo que el gobierno, y en particular el Ministerio de Economía, están haciendo en términos de estímulos y realizaciones a favor de las perspectivas de la economía.

Gasoducto, energía y minería

El viernes fue el anuncio de la última soldadura de caños del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), la principal obra que inaugurará -el 20 de junio- el actual gobierno, y que, según precisó este sábado por radio la secretaria de Energía, Flavia Royón, permitirá este año reducir en USD 1.700 millones las importaciones de energía y también achicar la cuenta de subsidios, uno de los principales ítems del gasto y el déficit fiscales. “El gas de Vaca Muerta es seis veces más barato” que el Gas Natural Licuado (GNL) que la Argentina debe importar para cubrir el consumo invernal, precisó Royón, quien además dijo que los ahorros y beneficios del gasoducto serán aún mayores en 2024 y años sucesivos. Royón dijo que el gasoducto se finalizará a fines de junio, “en tiempo récord” y que la obra generó 50.000 puestos de trabajo.

Del mismo modo, Economía también difundió hoy datos sobre el aumento del empleo minero, que en enero -precisó- alcanzó la cifra de 37.850 puestos de trabajo directos, un crecimiento del 7,9% en comparación con enero de 2022. Al respecto, la secretaria de Minería, Fernanda Ávila destacó: “la actividad minera es intensiva en demanda de empleo, principalmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos. Tal como nos indica Sergio Massa, buscamos fortalecer e impulsar el desarrollo de la minería, siempre con el foco puesto en el agregado de valor en el territorio y que genere empleo en las comunidades donde se inserta.”

El subsector que más creció fue la minería de litio, nada menos que 68% interanual, con un aporte de 1.492 nuevos empleos. “Este crecimiento ha tenido un impacto positivo en las provincias del noroeste del país, como Salta, Jujuy y Catamarca, donde se han registrado aumentos significativos en el empleo minero. Salta, por ejemplo, ha alcanzado los 4.196 empleos mineros, lo que representa un crecimiento interanual del 41,3%, mientras que Jujuy ha alcanzado los 3.306 empleos mineros, un incremento del 32,2% interanual. Catamarca, por su parte, ha registrado un aumento del 22,5%, llegando a los 2.205 empleos mineros”, enfatizó la cartera económica, que destacó también la creación de empleo femenino en el sector, hasta los 4.123 puestos de trabajo, 25,7% más que hace un año. Además, Economía destaca la proyección de la actividad mienra: “las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy cuentan con seis proyectos en construcción de litio, que se suman a los dos proyectos que actualmente están en producción y ampliando su capacidad productiva”, señaló.

Mientras tanto, Massa y su “mesa chica” se reunieron para trabajar en concreto en nuevas medidas contra la inercia inflacionaria.

De hecho, ayer el secretario de Desarrollo Productivo e Industria, José Ignacio de Mendiguren, había dicho: “Todos los días estamos luchando fuerte y nos cuesta mucho, lo reconocemos. Pero no nos quedamos quietos. Este es el desafío. El sábado, ante la cifra, Massa no se va a quedar quieto. No es que aceptamos fatalmente esta cifra. No estamos quietos. Nos estamos ocupando todos los días”.