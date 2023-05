Un abuelo fue captado cruzando una calle santiagueña junto a su nieto y un tren de autos y camiones atados con un piolín. La tierna imagen se viralizó inmediatamente en las redes sociales emocionando a quien la ve.

David Bukret, un taxista que circulaba por la zona, fue el encargado de captar la imagen y no dudó en compartirlo con el mundo entero a través de internet.

“Pensé que escribir, o decir algo, estaría de más, o arruinaría la foto. Pero me pregunté ¿Cuál de los dos será más feliz con esto… el nieto o el abuelo? A la imagen la registré esta mañana, en Av. Colón . No hay semáforo, pero igual paré en medio de la calle, puse la baliza y les cedí el paso.

Primero se negó a cruzar, indicándome el largo del tren cito formado por diversos vehículos. Yo le hice señas para que se largue igual, y preparé mi cámara…

¡ELLOS TENÍAN PRIORIDAD!

Los autos que pararon detrás mío, podían también contemplar la escena. Sólo algunos “pesados” del fondo tocaban bocina. El resto tocó, pero saludando y disfrutando de un momento tan sublime, que quién sabe no se parezca al Paraíso”, escribió en sus redes el conductor.

La tierna imagen