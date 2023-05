Miguel Acevedo: "No pensaba que podía ser yo el elegido"

El ministro del Interior, Miguel Acevedo, fue el elegido para acompañar a Osvaldo Jaldo en la fórmula que buscará retener la gobernación para el oficialismo, ocupando el lugar de Juan Manzur, que desistió de su postulación tras el fallo de la Corte.

“Instantes antes de que lo anunciara, Juan (Manzur) me habló y me lo dijo. No pensaba que podía ser yo el elegido, pero así se dio, felizmente. Más que complacido, por supuesto que la responsabilidad es inmensa, pero si cada uno de nosotros en el lugar que está hace lo mejor, brindando lo mejor de cada uno, se logran buenos resultados”, contó Acevedo al medio La Gaceta.



Fue una sorpresa, según Acevedo, porque considera que no es un nombre de gran impacto en la sociedad tucumana. “Creo que para el gran público soy poco conocido. Siempre he trabajado mucho, pero con un bajo perfil. Entonces, entre la dirigencia si me conocen, pero en términos políticos me tendrían que instalar”, argumentó Acevedo.





El actual ministro del Interior destacó con creces la decisión de Manzur de finalmente no ser candidato a vicegobernador, luego del fallo de la Corte que suspendió las elecciones en la provincia. “Para mí, un gesto de las características que hizo él es inmenso, no puedo decir que no después de eso. Últimamente en política prima lo personal, lo individual, el querer ser yo, y él pensó en el todo”, explicó el funcionario.

Acevedo sí admitió que, en charlas con Manzur, se venía barajando la posibilidad de que el gobernador declinara su candidatura, y por consiguiente, la necesidad de encontrar un reemplazo. “Él tenía en mente que podríamos tener que elegir a alguien".

Su relación con Jaldo

Acevedo también habló sobre el lazo que lo une con el actual vicegobernador, Osvaldo Jaldo, quien será, ahora, su compañero de fórmula. “Con Osvaldo vengo trabajando desde hace un tiempo en distintos ámbitos, nos conocemos, creo que es un tipo muy capaz para gobernar, lo demostró en el poco tiempo que estuvo a cargo”, subrayó el ministro del Interior.

“Tiene la particularidad de que los dos compartimos muchas cosas en común, conocemos el interior. Algunas veces dije que estábamos en deuda con este sector, así que ahora siendo los 2 ex ministros del interior, vamos a trabajar muchísimo por toda la provincia”, remarcó Acevedo, que también dijo que tiene una gran relación con los distintos candidatos del Frente de Todos en las distintas comunas y municipios.

Consultado por la interna peronista en Tucumán del 2021, donde se ubicó más del lado de Manzur, el ex Secretario de Hacienda de la Provincia aclaró que con Jaldo nunca fueron rivales. “Nunca tuvimos un tinte de agresión entre nosotros. No significa que va a ser todo armonía, siempre hay algunas diferencias, y eso se resuelve hablando, es mi forma de proceder”, respondió.

Sus planes

Ya más en tono de campaña, Acevedo contó también qué ideas tiene para el futuro de la provincia. En primer lugar, señaló qué es lo que espera de la Legislatura, sector que presidiría en caso de ganar el Frente de Todos las elecciones.



“Me gustaría una Legislatura dinámica, con mucha recepción, una Legislatura que escuche”, indicó Acevedo, que mencionó, como un aspecto importante, el cuidado del medio ambiente. “Necesitamos leyes que vayan sobre el medio ambiente, con la protección de nuestra fauna y flora”, apuntaló, destacando también la necesidad de generar una amplia participación de las mujeres y de la juventud. “Necesitamos escuchar a los chicos, a mi me desvela generar fuentes de trabajo, y por ahí me falta conocer la forma de trabajo actual de los chicos”, agregó.

“Sueño con un Tucumán fuerte, integrado al norte, que es lo otro que podemos trabajar en la Legislatura”, prosiguió el ministro del Interior, que también adelantó que pretende que la región norte del país funcione como un bloque. “La única región del país que veo que funciona como región es la Patagonia, el resto no. Yo creo y sueño con eso”, afirmó.

“Creo que esta es una oportunidad única para poner de manifiesto y en evidencia muchas cosas que siempre soñé para Tucumán, que gracias al gesto de Juan Manzur y al acompañamiento con Osvaldo Jaldo tendré la posibilidad de hacerlo”, concluyó Acevedo, que se definió como “un tipo muy familiero, que le gustan mucho las cosas simples”, y también como “muy sensible”.

Fuente: La Gaceta