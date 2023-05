Sobreseyeron a Fabián Gianola en una causa por abuso sexual

El actor Fabián Gianola fue sobreseído en la causa en la que estaba acusado por abuso sexual contra la actriz Fernanda Silvia Meneses.

La medida fue dictada por la jueza de instrucción en lo Criminal y Correccional 49, Ángeles Gómez Maiorano, a pesar que el 28 de febrero pasado la fiscal Mariela Labozetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), había pedido el procesamiento de Gianola por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

La magistrada en el fallo indicó que el actor fue investigado por cuatros hechos ocurridos contra la actriz Meneses en circunstancias laborales en los años 2011, 2016 y 2017.

Si bien Gianola no declaró en indagatoria porque se negó, envió a la Justicia una presentación digital en la cual rechazó los hechos de los que estaba acusado.

"Los elementos que conforman la plataforma fáctica de la presente, resultan insuficientes para tener por acreditada las circunstancias de tiempo, modo y lugar que constituyen las maniobras objeto de análisis, no advirtiéndose elementos de cargo que permitan agravar la situación procesal de Fabián Javier Gianola", sostuvo la jueza en el fallo.

Y señaló además, que las personas que Meneses había mencionado para avalar sus dichos "la contradijeron", y que las pericias no fueron concluyentes en cuanto a que haya sufrido un abuso sexual.

Gianola fue sobreseído en ese hecho, pero sigue siendo investigado por otros tres abusos denunciados por la locutora Marcela Viviana Aguirre.

Más información

El actor Juan Darthés fue absuelto en Brasil

Juan Darthés fue absuelto por falta de pruebas por la Justicia brasilera en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardín, por un hecho que supuestamente habría ocurrido cuando la actriz participaba de la tira Patito Feo y había ido de gira junto a él a Nicaragua. La causa se presentó hace cuatro años y terminó en los tribunales de San Pablo, adonde se radicó el acusado.

La confirmación de la noticia

En Crónica HD, Fernando Burlando confirmó la noticia este mediodía. “A esta persona se la condenó, se la desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país, como Nicaragua donde el estado de derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Darthés no fue investigado realmente a fondo”, comenzó diciendo el letrado.

Y continuó: “El resultado de toda esa investigación es, obviamente, muy reconfortante para la familia de Juan. Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio y eso es mentira. Eso sí es una fake news. Lo que no es una fake news es su absolución, después de un proceso muy largo donde se lo detractó y se lo maltrató por demás en un hecho muy sensible. Porque cuando se habla de situaciones de esta calidad y este tenor, son sensibles a toda la sociedad”.

Burlando también reconoció que era admisible que todos emitan una opinión antes de que se defina la Justicia. “Pasa eventualmente en todos lo casos. Pero bueno, la situación es esta, que es la absolución de Juan Darthés”, señaló.