Un equipo entero con bajas: así es como afrontará Boca Juniors su siguiente compromiso por la Liga Profesional. El rival para el match que comenzará a las 19 horas este domingo en la Bombonera será el encumbrado Belgrano de Córdoba, que marcha cuarto en la tabla de posiciones y se ilusiona con pelearle el título a River hasta las últimas consecuencias. Jorge Almirón arma un rompecabezas con la alineación que ya tiene en la cabeza.

A los 11 no disponibles que tiene el cuerpo técnico (Almirón también recibió dos fechas de suspensión por ser reincidente ya que había sido echado contra Rosario Central además de River) se le podría sumar una más: la de Luis Advíncula. El peruano se realizó estudios por una molestia muscular que lo aquejó en las últimas horas y los resultados determinaron que no hay lesión. Sin embargo, no sería arriesgado y el que es número puesto para ocupar su lugar es Norberto Briasco.

La probable formación de Boca ante Belgrano

Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Frank Fabra; Martín Payero, Cristian Medina, Óscar Romero; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa.