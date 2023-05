Jorge Rial regresó de Colombia y se comprometió a empezar una nueva vida tras el infarto que sufrió hace dos semanas. Asustado, pero con muchas ganas de seguir disfrutando de sus seres queridos y amigos, hizo un drástico cambio de hábitos y está muy contento. En sus redes mostró que ya comenzó a ejercitarse.

El periodista salió a caminar y compartió una profunda reflexión con sus seguidores. “De a poquito voy volviendo. Pasos cortos. Un poco de aire fresco. A respirar la vida en estos primeros días del resto de mi vida”, sostuvo.

El exconductor de Intrusos aseguró que ahora se prioriza. “Ya les voy a contar todo lo qué pasó y sigue pasando. Lo estoy elaborando. Es un rompecabezas enorme. Aun no se por dónde empezar. En principio, por disfrutar esta nueva oportunidad”, concluyó esperanzado de no volver a pasar por un peligroso episodio cardíaco.

Jorge Rial dejó el sedentarismo: apostó a las caminatas diarias para mejorar su calidad de vida.

¿Qué fue exactamente lo que le pasó a Rial en Colombia?

Cuando el periodista se sintió mal en Bogotá, acudió a un centro de salud de esa ciudad y mientras estaba siendo atendido tuvo otra descompensación cardiaca que lo puso al borde de la muerte.

Su médico personal, Guillermo Capuya, viajó al día siguiente a Colombia para seguir de cerca la recuperación del conductor de Argenzuela, quien había sido intervenido en ese momento con la colocación de un stent para poder destaparle sus arterias obstruidas.

De acuerdo al relato del galeno en una entrevista, fue Rial quien le envió un mensaje de texto contándole que “se había sentido mal, que estaba en la clínica y que le iban a hacer unos estudios” en las arterias del corazón, puntualmente, una cinecoronariagrafía.

Rato después los médicos que lo atendían en Colombia se comunicaron directamente con Capuya: “Mire, tuvo un problema, se complicó, va a la sala de hemodinamia de urgencia”, le dijeron. Fue entonces cuando el encargado de las Relaciones Institucionales del Sanatorio Finochietto decidió viajar para asistirlo directamente y a su vez, dar aviso a las hijas del periodista, Morena y Rocío. Mientras tanto, a Rial le colocaron un stent; a partir de esa intervención, su evolución ya no se detendría. “Estuvo muy grave, pero lo pudo superar”, aportó su médico.

El estremecedor pedido que Jorge Rial le hizo a Luis Ventur

Jorge Rial y Luis Ventura no solo fueron colegas, sino socios, amigos y familia. Pero el vínculo se quebró el 13 de junio de 2014, cuando el entonces conductor de Intrusos le soltó la mano a su compañero tras un escándalo familiar.

Pese a las diferencias, el presentador de Secretos Verdaderos se angustió al enterarse que su ex mano derecha había sufrido un infarto en Colombia. El miércoles, al aire de A la tarde (América), recordó el importante pedido que Jorge le hizo tiempo atrás por si algo le pasaba. “Me hizo firmar un papel prometiendo que velaría por el bienestar de Morena y Rocío”, lanzó.

Luis Ventura fue despedido de Intrusos por contar que le pidió a Fabiana Liuzzi que se hiciera un aborto.

“Con Rial compartíamos un camarín de dos por dos. (...) Un buen día me dijo ‘vení y firmá acá’. Una de las cosas que firmé no la voy a contar, pero para la otra me dijo ‘si yo me muero, o si a mí me matan, yo quiero que seas el responsable de la vida de mis hijas. Firmé, no miré si era cierto o no, y él lo agarró y se lo llevó”, relató.

En el estudio preguntaron si no era muy exagerado que el periodista temiera por su vida, y Ventura expresó: “En esa época nuestra, no. La firma fue para hacerme responsable de que, si a Rial le pasaba algo, yo me iba a ocupar de la vida de sus hijas. El papel lo tiene él”.