La Policía de la Ciudad encontró este viernes a Belén Maida, la joven de 26 años que se encontraba desaparecida desde hace un mes.

La última vez que la vieron fue el 9 de abril, luego de irse del hotel en el que estaba viviendo junto a su novio.

Esta noche, la División Personas Extraviadas el Departamento Búsqueda de Personas encontró a la chica en una habitación de una propiedad en Santiago del Estero al 1400 ubicada en el barrio de Constitución.

Los agentes llegaron al lugar luego de la declaración de una amiga que afirmó haberla visto ingresando a dicho inmueble. Con esa información y la comprobación que podría estar adentro allanaron la vivienda y dieron con ella.

Belén fue hallada en el barrio porteño de Constitución. (Foto: Google Street View)



La denuncia por búsqueda de paradero fue hecha por el hermano de la mujer el 26 de abril último en la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 9, a cargo del Dr. Herrera, secretaría de la Dra. Kelly.

Belén estaba desaparecida hace un mes



“Soy el padre, creo que en la Justicia están trabajando desordenadamente, porque si van los periodistas ellos no saben qué decir. Tienen que trabajar con la familia. No me llamaron ni nada”, indicó hace unas semanas a TN Marcelo Maida.

El hombre manifestó que junto a su hijo seguían una pista que la ubicaba en una casa tomada en Constitución. “Nos comentaron que la habían visto de perfil, con la capucha de un buzo sobre su cabeza, así que con mi hijo decidimos ir a esa dirección”, relató.

“Fuimos a caminar por la zona, pero llegamos hasta el lugar y un tipo nos empezó a mirar mal. Se acercó a preguntar si queríamos algo. Dimos una vuelta y apareció de nuevo, con dos más. Era un ‘soldadito’. Vimos mucha gente drogándose, mi hijo tuvo miedo”, explicó Marcelo.

Ahí, le consultó a su hijo si se animaba a tocar el timbre de la casa en la que supuestamente estaba su hija. “Él me respondió: ‘¿Cómo me voy a meter ahí?’. Así que nos fuimos. Estaba muy asustado mi hijo”, reveló.

Marcelo también contó que el novio de su hija le dijo que la tarde de la desaparición “ella dejó el documento, la computadora y salió corriendo”.

“Recibí un mensaje de voz. Una chica diciéndome que Belén tiene problemas con las drogas. Que se cortó el pelo, vendió la computadora, lo mismo que me dijo el novio”, confirmó el hombre.

Y completó: “Ella estaba en pareja con otro chico, se separó y se fue a vivir con este muchacho. Él ratificó la versión de que tenía problemas con la marihuana y la cocaína. Yo nunca la vi drogándose, así que no lo sé”.

“No voy a soportarlo”: un policía mató por error a un amigo y se quitó la vida

La tragedia ocurrió durante una fiesta de cumpleaños. El responsable se alejó corriendo del lugar y, a 70 metros del lugar, se disparó en la cabeza

Un policía de 21 años manipulaba su arma reglamentaria y accidentalmente mató a su amigo de un disparo en la cabeza y luego se suicidó. La tragedia ocurrió durante una fiesta de cumpleaños la madrugada de este viernes en el barrio La Guardia, en la ciudad de Santa Fe.

Cerca de las 2:00, Brian Mendoza, oriundo de Santo Tomé y agente de la Unidad Regional II de Rosario, estaba de franco. Durante el festejo, estaba “jugando” con su arma y se le escapó un disparo que impactó a José Ignacio Montaño, de 22 años y amigo de Mendoza.

Todo ocurrió en la calle Urbano Pedriel al 4300. Las agasajadas eran una mujer de 49 años y su hija, de 17. Los dos jóvenes eran amigos de uno de los hijos de la familia que celebraba.

“No voy a soportar lo que pasó”, fueron las últimas palabras de Brian Mendoza, según los testigos del accidente. El joven oficial se alejó corriendo y, a 70 metros del lugar donde yacía su amigo, se disparó en la cabeza. La policía que atendió el llamado de emergencia encontró su pistola 9 milímetros marca Taurus junto al cuerpo.