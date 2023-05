El actor Fabián Gianola fue sobreseído en la causa por abuso sexual que le había iniciado la actriz Fernanda Meneses, informó este viernes la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta.

"Solo recibimos una notificación del juzgado que está interviniendo, que llegó hoy por sistema, con el sobreseimiento de la causa de abuso sexual iniciada por Fernanda Meneses, que es lo que quedaba sin resolver, pero no tenemos más información", dijo a Télam Labozzeta, titular del organismo.



Labozzetta había pedido en marzo de este año el procesamiento de Fabián Gianola por "abuso sexual con acceso carnal" por el ataque denunciado, que ocurrió en 2011.

La causa se instruyó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional No 49, desde donde la fiscal especializada esperaba una respuesta.

Las actuaciones se iniciaron el 3 de junio del 2019, "en virtud de la denuncia realizada por Fernanda Silvia Meneses contra Fabián Javier Gianola ante la Sala de Sorteos de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal", se lee en el fallo de la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano.

"Posteriormente, a la presente investigación, se acumuló materialmente la causa nro. 48829/19, también erigida en contra de Gianola, iniciada el 11 de julio del 2019, a raíz de la acusación efectuada por Marcela Viviana Aguirre, ante la Sala de Sorteos de la Cámara de este Fuero", agregó la resolución.

Cómo sigue la causa por abuso sexual de Viviana Aguirre

Aunque el actor quedó sobreseído en la causa iniciada por Meneses, todavía sigue su curso la otra causa por abuso sexual, esta vez simple, que lo tiene en el banquillo de los acusados.

El caso en cuestión avanzó y Gianola ya está procesado en esa causa. También se designó al Tribunal Oral Criminal 3 de la Capital Federal, a cargo del juez Julio Báez, para entender en el caso.

Esa denuncia fue radicada por la locutora Marcela Viviana Aguirre a propósito de dos episodios de abuso sexual ocurridos en 2019.

La acusación estará a cargo de la querella que representa legalmente a la supuesta víctima y el fiscal Andrés Madrea, mientras que la defensa del actor estará en manos del abogado Adrián Tenca. El juicio oral y público aún no tiene fecha de comienzo.

Leo Sbaraglia desmintió un romance con Viviana Canosa

El actor, que interpretará a Carlos Menem en una serie de Amazon Prime Video, aprovechó la atención del público para responder a ciertos rumores de larga data.

El romance entre Leo Sbaraglia y Viviana Canosa no fue el affaire tórrido de verano que la gente cree que fue. De hecho, el actor aclaró este viernes que esa relación nunca existió, al menos no afuera de la ficción producida por los rumores en la web.

"Gracias por tenerme en cuenta en las noticias. Entiendo que es porque se me aprecia. Pero pido por favor que dejen de hacer una bola de una noticia falsa. Nunca tuve una cita ni una relación con VC", escribió Sbaraglia vía Instagram en clara alusión a la periodista.



Tal fue el intento del actor por desbaratar los rumores que lo vinculaban a Viviana Canosa, que habría viajado el verano pasado a España para encontrarse con él.

La soltería de Canosa y la reaparición fuerte de Leo Sbaraglia en los medios a propósito del protagónico que tendrá en la serie de Carlos Menem, habría dado letra a más de una pluma hábil para la ficción.

Aunque la conquista amorosa estaría alineada con el siempre carismático expresidente que representará en breve, Sbaraglia se corrió rápidamente de la cuestión.